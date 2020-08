Počilo je in tresla so se tla, posnetki eksplozij so grozljivi (VIDEO)

REUTERS Silovita eksplozija v Bejrutu. FOTO: Mohamed Azakir, Reuters

V libanonski prestolnici Bejrut sta danes odjeknili dve siloviti eksploziji, ki sta pretresli mesto, povzročili požar in v zrak poslali temne oblake dima. Ranjenih je več deset ljudi. Vzrok eksplozij še ni znan. Libanonski mediji so objavili posnetke ljudi, ki so ujeti pod ruševinami. Varnostni viri so potrdili, da sta eksploziji odjeknili na območju pristanišča in da je ranjenih več deset ljudi.Nekatera območja so ostala brez elektrike. »Stavbe se tresejo,« je tvitnil eden od prebivalcev. Drugi so pisali, da se je eksplozijo slišalo čez celo metropolo. Varnostne sile so za javnost zaprle celotno območje pristanišča, dostop je dovoljen le reševalcem, gasilcem in svojcem delavcev, ki so zaposleni na območju.Po nekaterih poročanjih je počilo v skladišču z eksplozivi.Eksplozije so slišali celo v Nikoziji na Cipru, ki je od Bejruta oddaljena okoli 240 kilometrov. Sicer se Libanon ubada z najhujšo gospodarsko krizo v zadnjih desetletjih in pred petkovo objavo obsodbe za umor libanonskega premierjaleta 2005. Obtoženi so štirje člani šiitskega gibanja Hezbolah.