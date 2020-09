Sars-cov19: več kot milijon smrtnih žrtev

Preberite še:

Zaradi virusa sars-cov19 je umrlo že več kot milijon ljudi, je razvidno iz statistike francoske tiskovne agencije AFP. Največ smrtnih žrtev so potrdili v ZDA, kjer je umrlo več kot 200.000 ljudi.V devetih mesecih od izbruha je novi koronavirus pustil svoj pečat na vseh ravneh družbe in gospodarstva. Zaradi strogih ukrepov je bilo v neke vrste karanteni več kot štiri milijarde ljudi. Širjenje bolezni se je zaradi ukrepov konec pomladi umirilo, ob rahljanju ukrepov pa je spet v porastu.Do dopoldneva je koronavirusna bolezen 19 terjala več kot 1.002.000 življenj, potrdili pa so več kot 33.163.000 okužb. Po številu smrtnih žrtev za ZDA sledijo Brazilija, Indija, Mehika in Velika Britanija.Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je nedavno posvarila, da bi se lahko število mrtvih podvojilo, če ne bodo sledili skupni globalni ukrepi za zajezitev pandemije.Uradno so sars-cov-2 prvič potrdili konec lanskega leta v kitajskem mestu Wuhan, njegov izvor zaenkrat še ni znan. V marcu so virus potrdili že v več kot sto državah in WHO je razglasil pandemijo.