To so zadnji podatki o okuženih, poročajo o smrtih (V ŽIVO)

Največ okužb med 34 in 44 leti

Na Hrvaškem 48 novih okužb

Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah ob 3.029 testih potrdili 48 okužb z novim koronavirusom. Za covidom 19 ni umrl nihče, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite. Gre za najmanjši dnevni porast okužb od 10. avgusta, ko se je na Hrvaškem z novim koronavirusom okužilo 45 ljudi.



Več županij je danes objavilo, da niso zabeležili novih primerov okužbe, med njimi tudi Istrska. Iz Splitsko-dalmatinske županije poročajo o osmih novih okužbah, šest novih primerov pa je bilo v Vukovarsko-sremski županiji.

V nedeljo so v Sloveniji ob opravljenih 909 testiranjih potrdili 39 okužb z novim koronavirusom. Dva bolnika s covidom 19 sta umrla, je vlada sporočila na twitterju. V bolnišnicah se je zdravilo 79 bolnikov, od tega 16 na intenzivni negi. Devet bolnikov so iz bolnišnic odpustili.Po podatkih sledilnika covid 19 je bilo v nedeljo v Sloveniji 1.639 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom, skupno pa so do zdaj okužbo potrdili pri 5.388 osebah. Umrlo je 149 oseb s covidom 19. Zadnji podatki kažejo, da je med 16 bolniki s covidom 19, ki potrebujejo intenzivno nego, 11 takih, ki potrebujejo pomoč pri dihanju.Največ okužb so v nedeljo potrdili v starostni skupini med 35 in 44 leti, in sicer 12. Osem novih okužb je med starimi od 25 do 34 let, ena manj pa v skupini od 15 do 24 let.Po štiri okužbe so potrdili v starostnih skupinah od 45 do 54 in od 55 do 64 let, dve v skupini od 75 do 84 let ter eno v skupini od 5 do 14 let.