Trampuž o pacientu, ki je bil drugič pozitiven na korono: To ne more biti res

Test je lahko lažno pozitiven

Če bi obstajal le en takšen primer, bi to pomenilo katastrofo za svetovno civilizacijo.

»Če je bil test pozitiven, gre za mrtve viruse, ki pa niso kužni,« je zdravnikpovedal o primeru oskrbovanca doma starejših v Splitu, za katerega se je v preteklih dnevih v hrvaških medijih pisalo, da je že drugič v nekaj mesecih pozitiven na novi koronavirus.Slovenski infektolog in specialist interne medicine Andrej Trampuž, ki je zaposlen v nemški bolnišnici Charite, meni, da ponovna okužba v le nekaj mesecih po prvi ni mogoča. »To ne more biti res. Na svetu ne obstaja niti en dokazani primer, da bi se oseba lahko dvakrat okužila s koronavirusom. Če bi obstajal le en takšen primer, bi to pomenilo katastrofo za svetovno civilizacijo in bi tudi pomenilo, da koronavirusa ne bi bilo nikoli konec,« je dejal za Jutarnji list.V primeru, da bi se res dvakrat okužili, bi to po zdravnikovem mnenju pomenilo, da se imunski sistem po ozdravitvi s koronavirusom ni sposoben ponovno zgraditi. Hkrati pa bi bili vsi napori pri iskanju cepiva zaman, saj to ne bi pomagalo.Trampuž se spominja, da je v preteklosti prihajalo do novic iz Južne Koreje in Kitajske, da so se nekateri kar dvakrat okužili, a se je z nadaljnjimi raziskavami to ovrglo. »Tam so bile posredi potem druge respiratorne bolezni, a nikakor ne covid 19,« je pojasnil.»V primeru, da je bil pri oskrbovancu test res pozitiven, gre za mrtve viruse, ki pa niso kužni. Pacient je pozitiven eden do dva dni pred simptomi in od pet do deset dni pozneje. Test je lahko tudi lažno pozitiven, a zagotovo ista oseba ni bila okužena že drugič v le nekaj mesecih,« je za Jutarnji list zaključil Trampuž.