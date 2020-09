Kje v tujini opraviti test na koronavirus, da bo veljaven pri nas? Imamo odgovor

Kot smo že poročali, je. Tako bo od jutri negativni test ob vstopu v Slovenijo že zadoščal, da karantena ne bo odrejena.Karantena tako ne bo odrejena, če ob prehodu meje predložite negativni izvid testa na prisotnost virusa sars-cov-2, ki ni starejši od 48 ur in je bil opravljen v državi članici EU, državi članici schengenskega območja ali v Sloveniji, in sicer pri organizaciji oziroma pri posamezniku, ki sta ga Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano prepoznala kot ustreznega in verodostojnega.Tako Slovenija priznava rezultate testiranj na prisotnost virusa, ki so bila opravljena v laboratorijih držav članic EU ali schengenskega območja.Trenutni seznam laboratorijev držav, ki niso članice EU ali schengenskega območja, katerih izvide testiranj na prisotnost virusa sars-cov-2 pri nas priznavajo, najdete tu