Razsaja »skrivnostni« virus, WHO poziva k ponovni uvedbi ukrepov iz časov pandemije

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je opozorila na porast primerov virusa HMPV (humani metapnevmovirus), ki je bil sprva označen kot skrivnostni virus. Zaradi povečanega števila primerov po svetu WHO poziva k ponovni uvedbi treh ključnih ukrepov, ki so bili v veljavi med pandemijo koronavirusa – nošenja mask, izolacije in rednega umivanja rok.

Od začetka leta 2025 so zabeležili naraščanje primerov HMPV, ki ga sprva niso znali opredeliti. Virus zdaj povzroča preobremenjenost bolnišnic na Kitajskem, hitro naraščanje primerov v Združenem kraljestvu in težave v številnih drugih državah.

Priporočila WHO za zaščito

Predstavnik WHO je izjavil: »WHO priporoča, da posamezniki v regijah, kjer je zima, sprejmejo običajne previdnostne ukrepe za preprečevanje širjenja in zmanjšanje tveganj, ki jih predstavljajo respiratorni patogeni, zlasti za najbolj ranljive skupine. Osebe z blagimi simptomi naj ostanejo doma in se spočijejo, da ne bi okužile drugih. Tisti z visokim tveganjem ali s hudimi simptomi pa naj čim prej poiščejo zdravstveno pomoč.«

Med njihovimi priporočili so še:

nošenje mask v gneči ali slabo prezračenih prostorih,

prekrivanje kašlja in kihanja s papirnatim robčkom ali pregibom komolca,

redno umivanje rok ter

cepljenje skladno s priporočili lokalnih zdravstvenih oblasti.

Kljub resnosti opozoril WHO pomirja, da trenutni porast respiratornih okužb ni nenavaden za ta letni čas. »Opazno povečanje akutnih respiratornih okužb in z njimi povezanih patogenov je pričakovano v tem letnem času. Sočasno kroženje več respiratornih virusov pa lahko dodatno obremeni zdravstvene sisteme,« so pojasnili.

Ali bomo spet nosili maske? FOTO: Nicholas Pfosi Reuters

Povezava z drugimi simptomi

Raziskovalci na Nizozemskem so pri nekaterih bolnikih opazili pojav izpuščajev na prsih, trebuhu, medenici in hrbtu. Podobni izsledki so bili zabeleženi tudi v ZDA in Italiji, kjer so med simptomi poročali še o krčih in bruhanju. Najpogostejši znaki okužbe, ki jo pogosto zamenjujejo za prehlad, gripo ali Covid-19, vključujejo zamašen nos z morebitnim izcedkom, vneto grlo in vročino, ki traja do pet dni.

WHO opozarja, da je treba ukrepe upoštevati predvsem zaradi zaščite ranljivih skupin in preprečevanja dodatne obremenitve zdravstvenih sistemov.

