Celi svet v strahu pred virusom HPMV, ambulante so polne

Med športnimi rekreativci se šušlja o »novem« prehladu, ki ni običajen, ni pa niti običajna gripa. Korona? Ne. Nekaj četrtega, petega ... Vsak prehlad ali gripa otežuje dihanje, vendar pri tem gre za nekaj drugega. Dihanje postane še težje in dokaj boleče.

Humani metapnevmovirus, nova grožnja javnemu zdravju, trenutno kroži po Aziji in vzbuja skrb po vsem svetu. Na Kitajskem so ambulante preplavljene s pacienti, Indija pa je nedavno poročala o prvih primerih okužb. Se bo Evropa znašla na udaru?

Kje je bil ta virus doslej, kako nevaren je in ali se ga moramo bati?

Kaj je humani metapnevmovirus?

Humani metapnevmovirus so odkrili leta 2001, vendar menijo, da je bil prisoten že prej, preden so ga uradno identificirali. Od njegovega odkritja je minilo več kot 20 let, a doslej nam ni povzročal resnejših težav, kot je bila pandemija koronavirusa. Ta virus nima epidemijskega potenciala, kot ga je imel COVID-19.

Virus se običajno diagnosticira s PCR metodo, vendar najpogosteje povzroča blage simptome, zaradi česar se redko testira. Če imate simptome prehlada, povišano telesno temperaturo, vneto grlo, izcedek ali zamašen nos, glavobol in bolečine v mišicah, ki so blažji od simptomov gripe, večina ljudi ne obišče zdravnika.

Kdo je najbolj ogrožen?

Večina okuženih ima blažjo klinično sliko, vendar pri manjšem odstotku ljudi lahko virus povzroči resnejše zaplete, kot so pljučnica, bronhitis ali bronhiolitis. Ti zapleti se pogosteje pojavijo pri otrocih, mlajših od enega leta. Splošno gledano se okužbe s tem virusom povezujejo z otroki, mlajšimi od petih let, pri katerih zapleti nastopijo v 5 do 16 odstotkih primerov. Pri starejših od 65 let ter ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom ali kroničnimi boleznimi, predvsem kronično obstruktivno pljučno boleznijo ali astmo, lahko virus poslabša obstoječe stanje.

Zdravljenje okužbe s HMPV

Zdravila za HMPV ni. Ker so simptomi pri večini ljudi blagi in običajno izzvenijo sami od sebe, je ključnega pomena podporna oskrba za lajšanje simptomov, dokler ne okrevate.

Terapija je simptomatska in vključuje znižanje temperature, blaženje simptomov, uživanje tekočin, počitek in dovolj spanja. Pomembno je, da se v primeru poslabšanja simptomov ali daljšega trajanja bolezni posvetujete z zdravnikom.

Sezona virusov v polnem razmahu

Poleg humanega metapnevmovirusa strokovnjaki opozarjajo na porast gripe in drugih okužb. Trenutni virusi so značilni za ta letni čas. Gripa je v porastu, vrhunec pričakujemo konec meseca in februarja, ko se otroci vrnejo z počitnic. Dominira podtip gripe AH1, ki je bil zabeležen tudi v obliki epidemij.

Poleg gripe so še vedno prisotni respiratorni virusi, kot so rinovirusi in adenovirusi, ter črevesni virusi, vključno z norovirusi in rotavirusi. Opazen je tudi porast primerov noric in ošpic.

Strokovnjaki pozivajo k odgovornemu ravnanju in pravočasni cepljenosti, da bi zmanjšali tveganje za širjenje okužb.