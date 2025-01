Novi virus hMPV: simptomi podobni gripi in prehladu, širi se hitro

Kot pred petimi leti so tudi te dni oči sveta s strahom uprte v Kitajsko. Od tam je planet preplavil covid-19, zdaj pa se med prebivalci širi nov virus, epidemija pa že kaže znake, da bi lahko prerasla v pandemijo. Virus, ki povzroča preglavice tokrat, se imenuje hMPV oziroma humani metapnevmovirus, povzroča pa akutno okužbo dihal.

Okužbe dihal so v zimskih mesecih pogoste, veliko se namreč zadržujemo v zaprtih prostorih, pogosto je v njih gneča in virusi preskakujejo z ene osebe na drugo veliko laže kot v toplejših delih leta. Prav tako je naš imunski sistem pozimi običajno bolj oslabljen, primanjkuje nam vitamina D, ki bistveno prispeva k boljši odpornosti, njegov naravni vir pa so sončni žarki, ki jih v večjem delu Slovenije te dni, tedne in mesece redkeje vidimo.

Kot pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), virus hMPV pri odraslih zdravih osebah ne povzroča hujših težav, poteka pa v glavnem kot navaden prehlad. Veliko bolj nevaren je lahko za majhne otroke in starejše odrasle.

»Okužba s hMPV običajno poteka blago in lahko povzroči simptome, značilne za okužbe dihal – kašelj, zamašen nos in vročina, ne nujno v tem vrstnem redu. Glede na simptome je pogosto klinično težko ločiti okužbo s hMPV od okužb z drugimi pogostimi respiratornimi virusi, kot sta gripa in respiratorni sincicijski virus (RSV). Okužba z metapnevmovirusom se lahko razvije v bronhiolitis in pljučnico. Tveganje za takšne zaplete je večje pri majhnih otrocih, starejših odraslih in ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom,« pojasnjujejo na NIJZ.

Ostanite doma!

Virus hMPV je prvi uradno identificiral nizozemski znanstvenik leta 2001, a obstajajo indici, da bi lahko med nami krožil že več sto let. Če zanj še niste slišali, ne skrbite, podobnih respiratornih virusov je ogromno in vsi povzročajo bolj ali manj podobne simptome kot gripa in prehlad, na posamezno bolezen ali virus pa postane širša populacija bolj pozorna šele takrat, ko se pojavi večji izbruh. Kot zdaj na Kitajskem.

Obstaja še ena težava pri virusu hMPV, in sicer, da se simptomi pojavijo šele po treh do šestih dneh, ves ta čas pa ga prenašamo naokoli in delimo z drugimi, ki se znajdejo v naši bližini. Kot večina drugih respiratornih virusov se tudi hMPV prenaša po zraku, in to precej hitro, zato je bistveno upoštevati higieno kašlja, ki smo jo dodobra usvojili med pandemijo covida-19.

Prav tako ne hodimo v družbo, na sredstva javnega prevoza, v trgovine, na banke, pošte in druge javne kraje, če zbolimo ali se zgolj nekoliko slabše počutimo. Ne le da bomo na tak način okužili druge, ker je naš imunski sistem oslabljen in trenutno še zaposlen z drugim virusom, lahko mimogrede staknemo še kaj dodatnega, potencialno hujšega.

Ker so naše bolnišnice, urgence in zdravniki splošne medicine trenutno prav zaradi ogromnega povečanja bolezni dihal preobremenjeni, si najbrž nihče ne želi več ur preživeti v čakalnici zdravstvene ustanove.