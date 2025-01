Nov strah iz Kitajske: skrivnostni virus pustoši po državi, krožijo posnetki polnih bolnišnic

Izbruh skrivnostnega respiratornega virusa na Kitajskem sproža zaskrbljenost zaradi morebitne epidemije. Čeprav globalne zdravstvene oblasti še niso izdale uradnih izjav, mednarodni mediji poročajo, da se Kitajska sooča z naraščanjem okužb z virusom, znanim kot humani metapnevmovirus (hMPV). To je povzročilo prenatrpane bolnišnice in vse večjo zaskrbljenost javnosti. Družbena omrežja so polna posnetkov in fotografij ljudi z maskami v kitajskih bolnišnicah, kar spominja na začetke pandemije COVID-19. Porast primerov okužb so to zimo zabeležili predvsem v severnih provincah Kitajske, še posebej pri otrocih, piše The Independent.

Humani metapnevmovirus (hMPV)

Humani metapnevmovirus je respiratorni virus, ki povzroča simptome, podobne prehladu in gripi. Čeprav bolezen običajno poteka blago, lahko povzroči resne zaplete, kot je pljučnica, zlasti pri dojenčkih, otrocih, starejših in ljudeh z oslabljenim imunskim sistemom. Med pogostimi simptomi so izcedek iz nosu, vročina, kašelj, zamašen nos in utrujenost, inkubacijska doba pa traja od tri do šest dni.

Virus, ki so ga prvič identificirali leta 2001, zdaj priteguje pozornost zaradi povečanja števila primerov, predvsem pri otrocih, mlajših od 14 let, v severni Kitajski. hMPV je enoverižni RNA virus, ki se širi z respiratornimi kapljicami ali stikom z okuženimi površinami. Okužbe so bile zabeležene že v različnih državah, vključno z Združenim kraljestvom. Za razliko od COVID-19 za hMPV še ne obstaja cepivo ali specifično protivirusno zdravilo – zdravljenje temelji na lajšanju simptomov.

Sezonski vzorci in odziv zdravstvenih oblasti

»Respiratorne okužbe dosežejo vrh običajno pozimi,« je dejala tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning. Kitajska nacionalna uprava za nadzor in preprečevanje bolezni je nedavno obvestila Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO) o povečanju respiratornih okužb, vključno s hMPV, med zimskimi meseci. Čeprav WHO situacije ni označila kot izredne, je naraščanje primerov spodbudilo oblasti k okrepitvi sistemov spremljanja.

Spremljanje širjenja v regiji

Hongkong je poročal o več primerih hMPV, medtem ko sosednje države, kot sta Kambodža in Tajvan, natančno spremljajo razmere. Tamkajšnji oddelek za nadzor nalezljivih bolezni je izdal opozorila o hMPV in poudaril njegovo podobnost s COVID-19 in gripo. Tajvanski centri za nadzor bolezni so izpostavili, da virus predstavlja večje tveganje za otroke, starejše in ljudi z oslabljenim imunskim sistemom. V Indiji so uradniki sporočili, da ni razloga za paniko, saj je hMPV 'podoben vsakemu drugemu respiratornemu virusu'.

V odziv na situacijo je Kitajska uvedla pilotni program za spremljanje primerov pljučnic neznanega izvora, da bi izboljšali laboratorijsko poročanje in upravljanje primerov. Strokovnjaki poudarjajo, da se porast primerov ujema z obdobjem hladnejšega vremena in pogostejšim zadrževanjem v zaprtih prostorih – pogoji, ki običajno pospešujejo širjenje respiratornih virusov. Kljub temu zdravstveni uradniki poudarjajo, da je trenutni val okužb sklad z običajnimi sezonskimi trendi in ne kaže na novo zdravstveno krizo.