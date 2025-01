Strokovnjaki opozarjajo: »Ne spopadajte se z virusom HMPV sami«

Ob izbruhu virusa HMPV (človeški metapnevmovirus) na Kitajskem so zdravstveni strokovnjaki javnost opozorili, naj ne poskušajo sami zdraviti okužb.

Trenutno za virus niso na voljo cepivo ali odobrena zdravila, kar je vzbudilo skrb zaradi hitro rastočega števila primerov, zlasti med ranljivimi skupinami, kot so otroci, starejši in osebe z oslabljenim imunskim sistemom.

Namestnik pulmologa Hu Yang je v intervjuju za kitajske državne medije poudaril, da uporaba običajnih protivirusnih in antibakterijskih zdravil brez zdravniškega nadzora ni priporočljiva. »Do zdaj ni kliničnih študij, ki bi potrdile učinkovitost cepiva ali zdravil proti virusu HMPV,« je opozoril Yang. Dodal je, da je virus pri večini ljudi samoomejevalen, kar pomeni, da simptomi običajno izzvenijo v enem do dveh tednih, če so okužbe blage.

Podobnosti z gripo in COVID-19

Yang je pojasnil, da ima HMPV podobne simptome kot gripa in COVID-19, vključno z vročino, kašljem, bolečinami v grlu, slabostjo in vrtoglavico.

Zamaskirani otroci, ki jih spremljajo odrasli, čakajo na pregled zdravstvenega osebja na pediatričnem oddelku bolnišnice v mestu Hangzhou vzhodu Kitajske, 6. januarja 2025. FOTO: Str Afp

V hujših primerih lahko povzroči pljučnico ali bronhitis. Inkubacijska doba po okužbi z virusom znaša od tri do šest dni, pri čemer se okužbe najpogosteje pojavljajo med decembrom in februarjem. Pomembno je tudi opozoriti, da lahko oseba za virusom HMPV zboli večkrat letno.

Preobremenjeni bolnišnični sistemi

Na kitajskih družbenih omrežjih je velik odziv sprožil videoposnetek otrok, ki so zaradi okužbe priključeni na infuzijo v prenatrpani bolnišnici v mestu Nantong v provinci Jiangsu.

Javna televizija Xiaogna je prebivalcem svetovala, naj sprejmejo osnovne preventivne ukrepe, kot so pogosto umivanje rok, nošenje mask, pitje večje količine vode in redno zračenje prostorov.

Infekcija z virusom HMPV sicer običajno ni resna, vendar ostaja resno tveganje za dojenčke, starejše in osebe z že obstoječimi zdravstvenimi težavami. Zdravstveni delavci pozivajo k previdnosti in odgovornemu ravnanju, saj trenutni izbruh še naprej povzroča zaskrbljenost med prebivalstvom.