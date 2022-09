Putin dve ukrajinski regiji priznal kot neodvisni

Ruski predsednik Vladimir Putin je v četrtek zvečer podpisal odloka, s katerima je Rusija priznala »državno suverenost in neodvisnost« ukrajinskih regij Zaporožje in Herson. Odloka sta bila že objavljena na uradni zakonodajni spletni strani in sta začela veljati. Danes bo nato razglasil njuno priključitev Rusiji.

Slovesen podpis pogodb, s katerimi bo Rusija priključila štiri vzhodne in južne ukrajinske regije – Zaporožje in Herson ter samooklicani ljudski republiki Doneck in Lugansk –, bo potekal danes ob 14. uri po srednjeevropskem času v Kremlju. Putin bo imel na slovesnosti »obsežen govor.« Danes bo nato razglasil njuno priključitev Rusiji. Neodvisnost Donecka in Luganska je sicer Moskva uradno priznala že februarja.

Zahod referendumov ne priznava

Referendume o neodvisnosti in priključitvi omenjenih štirih regij Rusiji so tamkajšnje proruske separatistične oblasti izvedle med 23. in 27. septembrom ter nato sporočile, da se je za priključitev izrekla velika večina, ponekod kar 99 odstotkov, volivcev. Zahod in Ukrajina referendumov ne priznavata.

Štiri regije skupaj s polotokom Krim, ki si ga je Rusija enostransko priključila že leta 2014, predstavljajo slabo petino celotnega ukrajinskega ozemlja. Putin je javno izjavil, da bi lahko za obrambo teh ozemelj Rusija uporabila tudi jedrsko orožje.