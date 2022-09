Prestregli pogovore ruskih vojakov s fronte: Putin je nor. Ukazali so nam ...

Ruski vojaki so že od začetka invazije na Ukrajino s fronte, čeprav je bilo to prepovedano, klicali svoje sorodnike in prijatelje. Njihove klice je prestregla ukrajinska vlada, vsebina pogovorov pa razkriva kaos v ruski vojski in usmrtitve civilistov. Telefonske pogovore ruskih vojakov so objavili na spletni strani ameriškega časnika New York Times. Ameriški novinarji so jih dobili od ukrajinske vlade, zatem pa so jih dva meseca prevajali in preverjali pristnost klicev. Iz pogovorov je razbrati, da so ruski vojaki že dva tedna po napadu na Ukrajino sorodnikom pisali, da jim nikoli ne bo uspelo zavzeti Kijeva: »Putin je norec, zavzeti želi Kijev. Nikoli nam ne bo uspelo.« Spomnimo, da je napad na Kijev, ki bi naj bil po ruskih načrtih končan v treh dneh, trajal več mesecev. Ruski vojaki so neuspeh pripisali taktičnim napak poveljnikov in silovitemu odporu Ukrajincev. »Ubijte vsakega, ki ga vidite«

Posnetki pogovorov več deset ruskih vojakov, ki so klicali iz Buče, zahodnega predmestja Kijeva, kjer so po umiku ruskih sil odkrili številna množična grobišča – več kot 1.100 trupel, kažejo na moralno stisko ruskih vojakov, ko so morali izpolnjevati ukaze, obenem pa niso verjeli v upravičenost napada na Ukrajino. Vojak Sergej je po telefonu svoji partnerici pripovedoval, da mu je njegov nadrejeni ukazal usmrtiti tri moške, ki so hodili mimo njihovega skladišča, in da so dobili ukaz, naj »ubijejo vsakogar, ki ga vidijo«. O množičnih posilstvih v Buči smo pisali tukaj.