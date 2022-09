Rusija napovedala skorajšnjo priključitev štirih ukrajinskih regij

Rusko zunanje ministrstvo je po referendumih, ki so jih Ukrajina in Zahod označili za nezakonite, danes sporočilo, da bo kmalu sprejelo nadaljnje ukrepe za izpolnitev želja proruskih separatističnih voditeljev štirih okupiranih regij. Ti so namreč danes predsednika Vladimirja Putina pozvali, naj regije uradno priključi Rusiji.

»V bližnji prihodnosti bodo sledili ukrepi za uresničitev teženj prebivalcev Luganska, Donecka, Hersona in Zaporožja po združitvi z Rusijo,« je sporočilo rusko zunanje ministrstvo. Kot je dodalo, so referendumi v štirih ukrajinskih regijah potekali v skladu s pravili in načeli mednarodnega prava.

»Prebivalci Donbasa in južne Ukrajine so uresničili svojo zakonsko pravico do samoodločbe v skladu z Ustanovno listino ZN, mednarodnimi akti o človekovih pravicah iz leta 1966, Helsinško sklepno listino iz leta 1975 in svetovalnim mnenjem Meddržavnega sodišča (ICJ) v zvezi s Kosovom z dne 22. julija 2010, ki je potrdilo dejstvo, da enostranska razglasitev neodvisnosti dela države ne krši mednarodnega prava,« je še navedlo ministrstvo.

Proruski voditelji: Prebivalci so se izrekli za priključitev Rusiji, zato nas priključite

Proruski separatistični voditelji ukrajinskih regij Lugansk, Doneck, Herson in Zaporožje so danes Putina pozvali, naj regije uradno priključi Rusiji. Pri tem so se sklicevali na rezultate referendumov v štirih ukrajinskih regijah, kjer se je tamkajšnje prebivalstvo po navedbah proruskih oblasti izreklo za priključitev.

Ruske oblasti so medtem sporočile, da bosta oba domova ruskega parlamenta o priključitvi regij odločala v ponedeljek in torek. Putin pa naj bi po pričakovanjih njihovo priključitev razglasil predvidoma v petek.

Po preštetju vseh glasovnic je v Donecku za priključitev Rusiji po navedbah tamkajšnjih oblasti glasovalo 99,2 odstotka volivcev, v Lugansku več kot 98 odstotkov, v Zaporožju več kot 93 odstotkov, v Hersonu pa več kot 87 odstotkov.

Ukrajina in Zahod sta referendume že označila za neveljavne in nelegalne, ker kršijo ukrajinsko zakonodajo in mednarodno pravo ter so potekali brez upoštevanja minimalnih demokratičnih standardov.