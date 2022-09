Situacija vse bolj napeta: to bo v petek storil Putin

Rusija bo v petek na slovesnosti v Kremlju ratificirala priključitev štirih ukrajinskih regij, kjer so potekali referendumi, so danes sporočili v Moskvi. Ruski predsednik Vladimir Putin bo na slovesnosti podpisal dokumente o njihovi priključitvi Rusiji.

»Slovesnost ob podpisu sporazumov o vstopu novih ozemelj v Rusko federacijo bo potekala jutri ob 15. uri v Kremlju,« je novinarjem povedal tiskovni predstavnik ruskega predsednika Dmitrij Peskov. »Predsednik Vladimir Putin bo imel na dogodku obsežen govor.«

Putina pozvali, naj regije uradno priključi Rusiji?

Proruske oblasti v okupiranih ukrajinskih regijah Lugansk, Donjeck, Zaporožje in Herson so v preteklem tednu izvedle referendume, na katerih se je po njihovih navedbah prebivalstvo odločilo za izstop iz Ukrajine in priključitev k Rusiji. Proruski separatistični voditelji štirih ukrajinskih regij, ki so Putina v sredo pozvali, naj regije uradno priključi Rusiji in tako izpolni na referendumu izraženo voljo, so sicer ponoči prispeli v Moskvo.

Zahod referendume označil za nezakonite

Ukrajina in zahodne države so referendume obsodile in jih označile za nezakonite ter poudarile, da priključitve teh ozemelj Rusiji ne bodo priznale. Rusija si je že leta 2014 priključila ukrajinski polotok Krim, česar mednarodna skupnost ne priznava.