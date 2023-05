Putin besen, kot še nikoli: to je razlog, zakaj ne more mirno spati

Več kot 14 mesecev po tem, ko je Rusija začela svojo invazijo na Ukrajino, se vojna ne bo odvijala tako, kot so pričakovali v Kremlju pričakoval. Ukrajina je prejela veliko večjo podporo Zahoda in bi lahko kmalu uporabljala nekaj najnaprednejše vojaške opreme, ki jo je razvil Nato, medtem Rusija nazaduje, saj se je prisiljena zanašati na zastarelo opremo in vozila, ki so bila razvita in izdelana med hladno vojno.

O tem dejstvu je veliko medijskih poročil, manj znana pa so ukrajinska prizadevanja za vzdrževanje orožja in tehnike, ki je v uporabi. Zdi se, da si ruske sile večinoma niso prizadevale obnoviti poškodovanih ali onesposobljenih tankov, namesto tega so se zanašale na zaloge starejših vozil. Ukrajina pa po drugi strani že od samega začetka poskuša vrniti vozila, vključno s tistimi, ki so jih zasegli Rusom– nazaj v boj.

Obsežna modernizacija tankov in popravila

V javnost pa zdaj prihajajo poročila, da bo Kijev prejel dodatno podporo za vzdrževanje svojih glavnih bojnih tankov in nadgradnjo starejših vozil, ki so bila obljubljena kot pomoč. Češka je v začetku tega meseca sporočila, da bo povečala prizadevanja za posodobitev sovjetskih tankov T-72 iz obdobja hladne, ki so jih podarili Kijevu.

Ukrajina je že prejela 37 posodobljenih T-72 v okviru paketa vojaške pomoči, ki sta ga financirala ZDA in Nizozemska, medtem ko je Praga predlagala ustanovitev centra za vzdrževanje, popravilo in remont težke opreme s podporo zasebnega sektorja. V Poljski pa želijo razširiti center za vzdrževanje nemških tankov Leopard 2. Objekt, ki bo začel delovati še ta mesec, bo v Gliwicah na Poljskem. Imajo dve desetletji izkušenj z vzdrževanjem in popravilom tankov leopard 2A4 poljske vojske in lahko popravljajo tudi tanke T-72.

Ukrajina je sicer že dobila dva bataljona tankov leopard 2 v različici A4 in A6. Čeprav bo treba poškodovane tanke obnoviti in nato prepeljati nazaj na Poljsko, bo to zagotovilo, da bodo ukrajinske tankovske sile bolje vzdrževane kot karkoli, kar uporablja ruska vojska.