V dobri salami ljubezen, ne denar

»Moja največja želja je, da se pojavi nekaj ljudi, mlajših od mene, da bi nadaljevali to moje delo, svoje znanje bi z veseljem predal naprej. Kandidati so, pridejo, vprašajo. Ko jim povem, katere začimbe dam v salamo, kako delam, pa se večina obrne in gre. Zavedajo se, da je to zahteven postopek. Salamo se naredi z ljubeznijo, v salami ne smeš videti denarja. Če boš naredil enako z ljubeznijo, bo zagotovo dobro,« je ena od modrosti, ki jih z nami delil priznani salamar Jože Petkovšek iz Leskovca pri Krškem. Moja največja želja je, da bi se pojavilo nekaj ljudi, mlajših od mene, ki bi nadaljev...