Tako brutalno se še nihče ni delal norca iz Putina: rekel mu je, da je izmeček (VIDEO)

Šef paravojaške skupine Wagner Jevgenij Prigožin je prejšnji teden dejal, da bo svojo zasebno vojsko umaknil iz brutalne bitke za vzhodnoukrajinsko mesto Bakhmut, in se pritožil, da ruski obrambni minister Sergej Šojgu in poveljnik vojske Valerij Gerasimov njegovih enot ne oskrbujeta s strelivom. Kasneje je sicer ukaz o umiku razveljavil, nato pa objavil oster posnetek, namenjen ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

»V skladiščih zbirajo (topniške granate) – zakaj, nihče ne ve. Namesto da bi porabili granate za pobijanje sovražnika in reševanje življenj naših vojakov, pustijo naše vojake umreti in srečni dedek misli, da je to dobro zanj. Kako pa bomo zmagali v vojni, če se slučajno – in to samo ugibam – izkaže, da je ta dedek čisti izmeček?« je dejal.

Čeprav vodja Wagnerja Putina ni omenil po imenu, se nikoli ni izogibal kritiziranju visokih ruskih osebnosti, kar kaže, da je bil govor skoraj zagotovo namenjen predsedniku, poroča Daily Mail.

Nato je Prigožin objavil še en posnetek, kjer je govor o tem, da naj bi cela brigada ruske vojske zapustila svoje položaje blizu Bakhmuta, njegove najemniške čete pa naj bi pustili brez orožja na fronti.

Zagrozil je z umikom svojih vojakov iz bitke – že drugič v enem tednu – čeprav naj bi mu bilo rečeno, da mu bodo nato sodili zaradi izdaje. »Včeraj smo prejeli ukaz, v katerem piše več pomembnih stvari ... Če zapustimo naše položaje, bi to veljalo za izdajo. Če ne bo streliva, bomo odšli. In postavili bomo vprašanje, kdo je tukaj izdajalec,« je dejal.