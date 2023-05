Na grobu Putinovih staršev pustila sporočilo: to piše v njem

Državno tožilstvo v Sankt Peterburgu je zahtevalo triletno pogojno zaporno kazen za žensko, ki je na grobu staršev ruskega predsednika Vladimirja Putina pustila sporočilo z »žaljivo vsebino«, je sporočila organizacija za človekove pravice OVD-Info.

Smrt Putinu, vzgojila sta si čudaka in morilca.

Oktobra je bila uvedena kazenska preiskava zoper 60-letno Irino Cibanevo, za katero so ugotovili, da je na mestnem pokopališču odložila listek. Ruski portal Mediazona je poročal, da sta v sporočilu mati in oče Vladimirja Putina omenjena kot »starša norca« in, da »ves svet moli za njegovo smrt«. Oblasti so Cibanevo ovadile po zakonu o kršitvi dostojanstva mrtvih in pokopališčih »na podlagi sovražne politike«. Cibaneva je bila po aretaciji začasno v hišnem priporu.

Na sodišču, kjer poteka sojenje, niso bili dosegljivi za komentar, niti niso odgovorili na vprašanje, kdaj je pričakovati sodbo, pa poroča Reuters.

Cibaneva ni zanikala, da je avtorica sporočila, dodaja Mediazona. Povedala je, da je sporočilo napisala po ogledu novic in »spoznala, da je vse zelo žalostno in da je veliko mrtvih«.