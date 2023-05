Poglejte, kakšno vojaško parado je priredil Putin: oster je bil do zahoda (VIDEO)

V Moskvi poteka vojaška parada ob 78. obletnici zmage nad nacistično Nemčijo, na kateri je ruski predsednik Vladimir Putin zatrdil, da je svet trenutno na prelomnici. Proti Rusiji po njegovih besedah poteka prava vojna, v kateri da ta brani svojo suverenost. Prav tako je kritiziral Zahod, ki naj bi si prizadeval za propad Rusije.

»Danes je civilizacija ponovno na odločilni prelomnici. Proti naši domovini se je razplamtela vojna,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v svojem uvodnem govoru na Rdečem trgu dejal Putin. Ob tem je opozoril, da cilj Zahoda ni nič drugega kot propad Rusije. Poudaril je, da si želi mirno prihodnosti, kar pa po njegovem mnenju ovirajo zahodne elite, ki »sejejo semena sovraštva in rusofobije«, poroča britanski BBC.

Putin je v svojem govoru nagovoril tudi ruske vojake, ki se borijo v Ukrajini. »Zdaj ni nič pomembnejšega od vašega bojevanja. Od vas je odvisna varnost in prihodnost naše države ter naših ljudi. Vsi tukaj molimo za vas,« je še dodal. Po govoru pa je skupaj z voditelji, ki so se udeležili parade, položil vence na grob neznanega vojaka.

Putin je v svojem današnjem govoru ustrelil nekaj puščic proti Zahodu, a nekaj jih je dobil tudi nazaj. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je po poročanju BBC-ja dejala, da se Ukrajina bojuje za evropske ideale, ki jih praznujemo danes. K temu je dodala, da sta Putin in njegov režim uničila te vrednote in da jih sedaj želita tudi v Ukrajini, pri čemer pa naj bi po njenem mnenju agresorju dramatično spodletelo.

Po navedbah ruskih oblasti naj bi se parade udeležili voditelji iz številnih nekdanjih sovjetskih republik, med drugim iz Armenije, Azerbajdžana, Belorusije, Kirgizistana, Tadžikistana in Uzbekistana. Glavna parada ob dnevu zmage v Moskvi je tradicionalno ogromen prikaz ruske vojaške opreme. Letos so na paradi manjkali glavni ruski bojni tanki, prav tako pa ni potekal tradicionalni prelet bojnih letal. Parade naj bi se sicer udeležilo 8000 vojakov, razkazali pa naj bi 125 kosov vojaške opreme, med njimi zgodovinski tank T-34, oklepna vozila tigr-M ter raketna sistema iskander-M in S-400 triumf, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Vojaško moč, ki jo je Rusija pokazala na paradi, si lahko ogledate v spodnjem videu.

Letošnja parada je zaradi varnostnih razlogov zaprta za javnost. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je nedavno tudi posvaril pred ukrajinskimi terorističnimi napadi. »Seveda se zavedamo, da kijevski režim, ki stoji za številnimi terorističnimi dejanji, namerava nadaljevati svojo kampanjo. Naše varnostne sile delajo vse, kar je v njihovi moči, da bi zagotovile varnost,« je še dodal.

Iz Rusije že vse od začetka invazije na Ukrajino februarja lani prihajajo poročila o številnih sabotažah. V četrtek je na jugu Rusije po napadu brezpilotnega letalnika zagorelo v rafineriji nafte Ilsk v regiji Krasnodar. V sredo pa je Moskva sporočila, da je sestrelila dva ukrajinska brezpilotna letalnika in njun napad označila za poskus atentata na Putina.

Dan zmage je sicer eden najpomembnejših nacionalnih praznikov v Rusiji, kjer vsako leto 9. maja proslavljajo zmago nekdanje Sovjetske zveze nad nacisti.