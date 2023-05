Šok v Kremlju: Ukrajinci z droni poskušali likvidirati Putina? (VIDEO)

Ruske oblasti so sporočile, da je Ukrajina ponoči poskušala z droni napasti Kremelj in ubiti ruskega predsednika Vladimirja Putina. Iz Kremlja so sporočili, da je šlo za »načrtovano teroristično akcijo«.

Šlo naj bi za dve brezpilotni letali, ki naj bi napadli Putinovo rezidenco v Kremlju, a jima je ruska obramba to preprečila. Ruskega predsednika v času napada sicer ni bilo v Kremlju.

»Kremelj ocenjuje, da gre pri teh dejanjih za načrtovana teroristična dejanja in poskus atentata pred dnevom zmage in vojaško parado 9. maja,« je poročala ruska državna agencija RIA.

Putin v napadu ni bil ranjen, na zgradbah tudi ni nastala materialna škoda. Ostanki dronov so padli na območje Kremlja, so še navedli v Moskvi in dodali, da si ruska stran pridržuje pravico, da se na ta napad odzove, kjer in ko se ji zdi potrebno.

Kijev trdi, da nima nič z napadom dronov Ukrajina je danes sporočila, da »nima nič« z domnevnim napadom brezpilotnih letal na Kremelj, ki ga Moskva pripisuje Kijevu in naj bi bil usmerjen proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu. Svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak je menil, da je napad »zrežirala« Moskva kot pripravo na obsežen napad na Ukrajino.

Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je za ruske medije povedal, da Putina v času napada ni bilo v Kremlju in da danes dela v svoji rezidenci v Novo-Ogarjovem. Moskva je obsodila akcijo Kijeva v luči bližajočega se dneva zmage in parade v ruski prestolnici 9. maja. Po besedah Peskova načrti za izvedbo parade na Rdečem trgu, s katero bodo proslavili zmago nekdanje Sovjetske zveze nad nacisti, ostajajo nespremenjeni, poroča agencija Ria Novosti.

Na družabnih omrežjih je bil objavljen tudi videoposnetek, ki prikazuje neposreden napad drona na Kremelj.