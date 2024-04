Komentar Tine Horvat: Hribčki in špranja

Moje razmerje s pajkicami je burno in dolgotrajno. Lani sem se že jezila nad tistimi pajkicami, ki iz lepih zadnjic delajo pošastno grde in ogromne riti. Gre za tako imenovano scrunch tehnologijo, ki tako močno poudari in privzdigne ženska hlebčka, da izgledata popolnoma nenaravno, gromozansko in grdo. Poleg tega je razpoka med njima tako globoka in vidna, da izgleda, kot da so nosilke teh pajkic gole.

A ko človek misli, da slabše ne more biti, se vedno pojavi kaj novega.

Na tem mestu se najprej globoko opravičujem vsem pajkicam, ki ne spadajo v rubriko Saj ni res, pa je. Sama sem sprva vihala nos nad njimi, a ko sem si omislila prve, so zame postale nepogrešljive.

Potem se je prejšnji teden zgodil naval mladih deklet na pajkice pred Gospodarskim razstaviščem in, priznam, moj odnos do nosilk pajkic se je začel krhati. Tako kot vsa Slovenija sem se spraševala, kaj vendar se dogaja. Takih vrst ni bilo niti v času Jugoslavije, ko je ubogo ljudstvo čakalo na nujne dobrine ali za boljši kos pri mesarju, niti v času epidemije za WC-papir ali cepljenje.

Se napoveduje kakšna katastrofa, se približuje konec sveta? Ne, smo izvedeli osupli kavč opazovalci in komentatorji, dekleta le čakajo na pajkice. In še, da ne gre za navadne pajkice, ampak za poslovno potezo uspešne slovenske vplivnice, ki je napovedala popuste in ob vsakem nakupu darilce.

Nato se je razkurila še pisateljica Tereza Vuk in nas vse skupaj podučila, kar so podučili tudi njo, da gre za inovativen izdelek, ki se mu reče, hm, oprostite – vpizdnice. Ker naj bi bil namen teh pajkic, da se ženski spolni organ bolje vidi, da izstopa. Pozabite na neprijetni pojav z zelo neposrečenim poimenovanjem – kamelji prst, po angleško camel toe, ki nastane takrat, kadar ženski hlače zlezejo spredaj preveč navzgor, da se jasno vidi njen spolni organ.

Zdaj ne gre več za neprijetnost, ampak naj bi si dekleta zanalašč kupovala takšne pajkice, da se njihove špranja in hribčki bolje vidijo! Po svetu namreč že dlje obstajajo takšne trgovine in, voila, zdaj jih imamo tudi pri nas.

Prejšnji teden smo torej tudi v Sloveniji dobili vpizdnice, poleg teh imamo že od prej vritnice. Res, kam gre ta svet!