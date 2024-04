To so trije astrološki znaki, ki nočejo veze

Nič ni bolj osamljenega kot biti v slabi zvezi in vse preveč ljudi to predobro pozna. Mir in harmonija sta jim na prvem mestu in ne želijo izgubljati časa z ljudmi, ki si tega ne zaslužijo. Ta horoskopska znamenja ne marajo razmerja in so najsrečnejša samska.

Vodnar

Vodnarji so pravi individualisti in jih ni nikoli strah stopiti iz okvirjev. Zanje sta svoboda in neodvisnost neprecenljive vrednosti. Vodnarji se lahko v razmerju počutijo, kot da jih nekaj duši ali omejuje, samski pa lahko brezkompromisno raziskujejo svet in sledijo svojim strastem. Če so sami, se lahko popolnoma posvetijo svojim projektom, idejam in ciljem.

Dvojčka

Dvojčki so družabni metulji, ki se radi pogovarjajo z vsemi in raziskujejo nove priložnosti. V zvezi se lahko počutijo omejene, če je njihov partner preveč zahteven ali preveč resen. Toda kot samski lahko dvojčki spoznajo nove ljudi in imajo vedno kaj novega za raziskovanje. Njihova radovednost in pustolovski duh se najbolj izrazita na svobodi.

Oven

Ovni so znani po svoji neodvisnosti in strasti do neodvisnosti. V razmerju se lahko počutijo razočarane, če menijo, da so kakorkoli omejeni ali nadzorovani. Kot samski lahko ovni v celoti vladajo svojemu življenju in sledijo svojim ciljem brez kompromisov. Radi so voditelji svoje usode in samostojno sprejemajo odločitve, ki jih vodijo do uspeha.