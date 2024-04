Bodimo tolerantni do napak: izpostavljenost nenehni kritiki in poniževanju pusti negativne posledice

Ljudje imamo veliko dobrih lastnosti, delamo veliko dobrih stvari. Vsake toliko časa pa nam kaj tudi ne uspe oz. nam uspe manj dobro. Zato je ključno, da se izognemo posploševanju in razvijamo pri sebi primerno tolerantnost do napak.

Če nas boli kritika drugih, velja razmisliti o kritikovih motivih za kritiko in upoštevati, da kritik izhaja iz lastnega življenjskega okvirja. Besede 'danes imaš nemogočo pričesko' povedo več o razpoloženju in okusu tistega, ki jih je izrekel, kot o pričeski. Morda je kolegica slabe volje iz osebnih razlogov, morda ima drugačen okus … Morda se zgolj ni naučila dajati kritičnih sporočil na konstruktiven način. Mogoče bi bila pričeska nekomu drugemu všeč.

Razlogi, da bodo ljudje podajali kritična sporočila, so lahko različni, poudarjajo psihologi. Pomembno se je zavedati, da ni nobenega avtomatizma, po katerem bi morali mi kritiko tudi sprejeti. Če je nekdo drug slabe volje, ima drugačne prioritete ali se ni naučil podajati mnenja na spoštljiv način, nam tega zagotovo ni treba vzeti nase in še ves teden razmišljati o tem.

Kritična sporočila lahko obrnemo v svoj prid, tako da poskušamo pogledati, ali morda nosijo v sebi zrno resnice. Pogosto ga. Če nam ga uspe odkriti in se hkrati zavedati tudi vseh svojih pozitivnih lastnosti, lahko to sporočilo uporabimo kot smerokaz za osebni razvoj. Pomembna veščina pri tem je specifikacija, torej da tistega, ki kritizira, vprašamo, kaj natanko mu ni všeč, kaj misli s svojo pripombo. Podrobnejša vprašanja pomagajo razjasniti kritiko in prepoznati, ali jo je izrekel nekdo, ki je bil slabe volje in se je želel le znesti nad nekom, ali je v ozadju vedenje, ki bi ga bilo res dobro spremeniti.

Spodbudno okolje in ohranjanje ravnovesja vas bo okrepilo. FOTO: Anna Tretiak/Getty Images

Ljudje smo kot spužve. Srkamo energijo iz okolja. Pomembni temelji naše samopodobe in odpornosti proti kritiki so bili podani v otroštvu. Takrat okolja nismo mogli izbirati, a kot odrasli ga lahko. Pomembno je, da se zaščitimo in si oblikujemo okolje, ki nas bo podpiralo.

Izpostavljenost nenehni kritiki in poniževanju pusti negativne posledice v še tako dobro strukturirani osebnosti. Zato je ključno, da iz življenja odstranimo ljudi, ki nas bombardirajo s takšnimi sporočili. Imamo pravico, pravzaprav dolžnost do sebe, da takšnim ljudem jasno postavimo mejo. Povemo jim, kako se ob njihovih izjavah počutimo in kaj bomo storili, če se bo to njihovo vedenje nadaljevalo.

»Ob takšnih tvojih izjavah se počutim slabo. Če boš nadaljevala z njimi, se ne bom več dobivala na kavi s tabo,« je izjava, do katere ste upravičeni in vam bo pomagala postaviti meje. Včasih pa nekaterih ljudi ne moremo enostavno odstraniti. Zoprni šef in neprijetna tašča bosta verjetno ostala … Takrat je še pomembneje, da si poiščemo protiutež v zunanjem in notranjem okolju. Prijatelji, ki vas spodbujajo, ter pozitiven notranji monolog imajo pri tem velik pomen.