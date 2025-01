Odvetnike Navalnega v Rusiji obsodili na več let zapora, Bruselj: »Rusija ne spoštuje vladavine prava«

Sodišče v mestu Petuški v regiji Vladimir je danes izreklo večletne zaporne kazni za tri odvetnike pokojnega ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega. Obsodili so jih zaradi sodelovanja pri delovanju »ekstremistične organizacije«. Vdova Navalnega in Nemčija sta pozvali k njihovi takojšnji izpustitvi.

Odvetniki Vadim Kobzev, Aleksej Lipcer in Igor Sergunin so bili danes obsojeni na večletne zaporne kazni - Kobzev je dobil pet in pol leta, Lipcer pet let, Sergunin pa tri in pol leta zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kobzev, Lipcer in Sergunin naj bi posredovali sporočila Navalnega iz zapora njegovim sodelavcem na prostosti, s čimer naj bi opozicijskemu voditelju in kritiku Kremlja pomagali nadaljevati prepovedano politično dejavnost.

Dva obtožbe zavračata

Na predobravnavnem naroku septembra lani je Sergunin priznal krivdo, Kobzev in Lipcer pa sta obtožbe zavrnila. Od takrat so na zahtevo tožilstva in navkljub protestom odvetnikov vsi nadaljnji postopki potekali za zaprtimi vrati.

Odvetnike, ki so jih obsodili zaradi sodelovanja v ekstremistični organizaciji, so aretirali oktobra 2023, torej še pred smrtjo Navalnega.

Ruski opozicijski voditelj je februarja lani umrl v sumljivih okoliščinah v zaporu na skrajnem severu države, kjer je prestajal 19-letno zaporno kazen.

Aleksej Navalni je umrl v sumljivih okoliščinah.FOTO: Kirill Kudryavtsev Afp

Z Navalnim povezane skupine in organizacije so v Rusiji označene za ekstremistične. Večina njegovih nekdanjih zaveznikov živi v izgnanstvu, vključno z njegovo vdovo Julijo Navalno, ki se je zavezala nadaljevati njegovo delo.

Navalna je danes pozvala ruske oblasti k takojšnji izpustitvi odvetnikov, ki jih je označila za politične zapornike.

Bruselj: »Rusija ne spoštuje vladavine prava«

Do obsodbe odvetnikov je bil kritičen tudi Bruselj. »Ta nezaslišana in absurdna politično motivirana razsodba še dodatno dokazuje, da Rusija ne spoštuje vladavine prava in nima neodvisnega sodstva,« je dejala tiskovna predstavnica Evropske komisije in poudarila, da EU odločno obsoja kazenski pregon odvetnikov zaradi opravljanja njihovih poklicnih dolžnosti.

Te in vse politične zapornike je treba takoj in brezpogojno izpustiti,« je še dodala, so sporočili iz Evropske službe za zunanje delovanje (EEAS).

Pozivi k izpustitvi odvetnikov ruskega opozicijskega voditelja prihajajo tudi iz Berlina. »Današnja pretresljiva sodba ni presenečenje: celo tisti, ki druge branijo pred zakonom, so deležni krutega pregona,« je na omrežju Bluesky zapisala komisarka nemške vlade za človekove pravice in humanitarno pomoč Luise Amtsberg in prav tako pozvala k njihovi izpustitvi. Tudi Francija je obsodila razsodbo ruskega sodišča in opozorila, da gre pri njej za ustrahovanje odvetnikov v Rusiji.