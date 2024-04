Navalnega nekaj ur pred smrtjo zvezali? V javnost je pricurljalo novo poročilo

Prah okoli smrti ruskega opozicijskega politika Alekseja Navalnega, ki je 16. februarja umrl v zaporu v sumljivih okoliščinah, se še vedno ni polegel.

Najnovejše poročilo ruske organizacije za človekove pravice gulagu.net trdi, da je imel Aleksej Navalni od štiri do pet ur »tesno zvezane roke in noge«, preden je bil razglašen za mrtvega, piše Daily Mail.

Poročila ruskih državnih organov pravijo, da je Navalni umrl v zaporu zaradi krvnega strdka. Po polurnem neuspešnem oživljanju so ga razglasili za mrtvega. Razmere v tej zloglasni zaporniški koloniji na severu Rusije so težke, kar naj bi dodatno vplivalo na zapornikovo zdravje.

Ruska organizacija za človekove pravice pa trdi, da je sodni izvedenec, ki je pregledal truplo 47-letnega opozicijskega voditelja, bil pod pritiskom tajnih služb, da bi prikril svoje ugotovitve.

»Njegove okončine so bile močno zvezane, tako da je tam zastajala kri in so nastajali krvni strdki. Ti so nato zamašili pljučno arterijo in žile v možganih,« so sporočili iz organizacije, ki jo vodi Vladimir Osečkin.

Številne zahodne države odgovornost za smrt Navalnega neposredno pripisujejo ruskemu voditelju Vladmirju Putinu.