Odločitev je sprejeta: Đokoviću preklicali vizo, grozi mu deportacija

Avstralski minister za priseljevanje Alex Hawke je sporočil težko pričakovano odločitev. Vizo Novaka Đokovića je preklical. Tako prvemu zvedniku svetovnega tenisa zdaj grozi deportacija. Seveda lahko Đoković zdaj spet sproži sodni postopek. Po poročanju nekaterih medijev naj bi ga čakal pospešen sodni proces, ki bi bil zaključen pred nedeljo in s tem pred glavnim žrebom za turnir.

O takšni odločitvi se je ugibalo že nekaj ur nazaj, ko je ime Novaka Đokovića izginilo s seznama za popoldanski trening na enem izmed teniških igrišč. Mediji so poročali tudi o teriji, da naj bi Hawke zavlačeval s svojo odločitvijo zato, ker se je hotela vlada v vmesnem času dogovoriti s prvim igralcem sveta, da bi sam zapustil Avstralijo v izogib kazni 3-letne prepovedi vstopa v državo v primeru, da ga minister izžene. Glede na Novakov karakter na igrišču in izven njega bi bilo precej presenetljivo, da bi se v tej fazi povlekel nazaj in sprejel kompromisno rešitev.

Đoković bi lahko igral na turnirju tudi, če ga Hawke izžene

To je interpretacija Abula Rizvija, nekdanjega visokega funkcionarja na ministrstvu za priseljevanje. Trdi, da obstaja možnost, da Đoković igra na turnirju tudi če ga izženejo. Ta scenarij gre takole: minister mu ukine obstoječo vizo, Đoković začne sodni proces, minister ga lahko med procesom izpusti iz pripora in mu izda vizo samo za čas trajanja sodnega procesa. Ta bi najverjetneje trajal dlje kot teniški turnir, je prepričan Rizvi.

Preiskavo proti Đokoviću uvedli tudi v Španiji

Po zapletih Đokovića pri vstopu v Avstralijo so odkrili, da je bil Đokovič pred nekaj tedni tudi v Španiji, kjer je treniral za odprti turnir v Avstraliji. Vendar pa prepoved vstopa za necepljene Srbe razen izjem velja tudi v Španiji. Po doslej znanih podatkih Đoković za zdravstveno izjemo za vstop v Španijo ni zaprosil.