Voditelja nista vedela, da oddajajo: brutalno udarila po Đokoviću (VIDEO)

Večdnevna drama okrog Novaka Đokovića v Avstraliji je dobila novo poglavje. Tako se je pojavil posnetek, ki prikazuje, kako se avstralska voditelja norčujeta iz prvega tenisača sveta med pripravami na oddajo.

Preberite še:

Gre za voditelja televizije Channel 7, ki sta se pogovarjala o Đokoviću, nista pa vedela, da kamere vse snemajo.

»Kakorkoli se že pogleda vse to, Novak Đoković je lažnivec, podli seronja. Žalostno je, da ga mnogi podpirajo. Greš zavestno v javnost, ko veš, da si pozitiven na testu. Mislim, da se bo na koncu vseeno izvlekel iz tega,« sta menila avstralska voditelja.

Preberite še:

A tu nista končala: »Večina ljudi misli, da je on seronja in idiot, a vseeno se razpravlja o tem, ali so z njim pravično ravnali. To je težava, kajne? Mislim, da se s tem, ko je bil v hotelu za migrante, ni ničesar pridobilo. Nekateri letijo v prvem razredu, drugi pač ne ...«