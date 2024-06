Našli trupli dveh od treh pogrešanih, ki jih je odnesla Nadiža

V Italijanski deželi Furlanija-Julijska krajina so danes našli trupli pogrešanih deklet, ki ju je v petek pri Čedadu odnesla reka Nadiža, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Tretjega pogrešanega, moškega, še iščejo.

Dekleti in fant so bili v petek popoldne ob reki Nadiži v Premarjagu blizu Čedada, ko jih je presenetila ogromna količina vode, so po poročanju italijanskih medijev v petek sporočili gasilci.

Na pomoč so poklicali z otoka sredi reke. Opazili so jih mimoidoči, ki so jim vrgli tudi vrvi, a se jih niso mogli več držati. S posnetkov na družbenih omrežjih je bilo mogoče tudi videti, kako so se poskušali oprijeti eden drugega, a jih je voda na koncu odnesla v različne smeri.

Po poročanju italijanskih medijev gre za 20-letno študentko iz okolice Vidma, njeno 23-letno prijateljico iz Romunije ter njenega 25-letnega partnerja Romuna, ki živi v Avstriji.

Trupli deklet so po poročanju agencije Ansa danes našli nedaleč od rimskega mostu, kjer so dekleti nazadnje opazili.

Pri iskanju trojice so sodelovali gasilci, civilna zaščita in gorski reševalci, tudi s helikopterji in droni.

Huda neurja na severovzhodu Italije so divjala od četrtka. Poleg Furlanije-Julijske krajine je poplavljalo tudi v deželi Benečija (Veneto).