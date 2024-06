Na Nadiži po neurju še vedno iščejo trojico mladih, ki jih je odnesla rekla

V italijanski Furlaniji-Julijski krajini po hudem neurju danes nadaljujejo iskanje dveh deklet in fanta, ki jih je v petek pri Čedadu odnesla reka Nadiža. Možnosti, da so še živi, so skoraj dan po izginotju izjemno majhne, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Skoraj 20 ur po izginotju možnosti, da bi pogrešane našli žive, tako zaradi močnega toka reke kot podhladitve pravzaprav ni, poroča Ansa.

Dve dekleti in fant so bili v petek popoldne na reki Nadiži v Premarjagu blizu Čedada, ko jih je presenetila ogromna količina vode, so po poročanju italijanskih medijev v petek sporočili gasilci.

Na pomoč so poklicali z otoka sredi reke

Opazili so jih mimoidoči, ki so jim vrgli tudi vrvi, a se jih niso mogli več držati. S posnetkov na družbenih omrežjih je bilo mogoče tudi videti, kako so se poskušali oprijeti eden drugega, a jih je sila vode na koncu odnesla v različne smeri.

Po poročanju italijanskih medijev gre za 20-letno študentko iz okolice Vidma, njeno 23-letno prijateljico iz Romunije in njenega 25-letnega partnerja Romuna, ki živi v Avstriji.

Pri iskanju trojice sodelujejo gasilci, civilna zaščita in gorski reševalci, ki uporabljajo tudi helikopterje in drone.

Huda neurja na severovzhodu Italije so divjala od četrtka. Poleg Furlanije-Julijske krajine je poplavljalo tudi v deželi Benečija (Veneto).