Južnoafriški virolog: Prepoved potovanj je dokazano nesmiselna

Številne vlade so se hitro odzvale na pojav nove različice koronavirusa z velikim številom mutacij, da bi preprečile množično širjenje okužbe, , da je Avstralija že zabeležila prve primere južnoafriške različice in da je Izrael zaprl meje za tuje državljane.

Različica, znana kot omikron, je postavila pod vprašaj globalna prizadevanja za boj proti pandemiji, ker obstaja bojazen, da je zelo nalezljiva, zaradi česar so številne države znova uvedle ukrepe, za katere so menili, da so stvar preteklosti. Nova različica ima vsaj 10 mutacij. Za primerjavo: beta ima tri, delta pa dve. Ravno slednja je resno ogrozila globalno okrevanje in na milijone ljudi vrnila pod ukrepe za zaprtje.Več držav je že napovedalo, da bodo omejile potovanja iz Južne Afrike, med drugim Velika Britanija, ZDA, Nizozemska, Katar in Kuvajt, najstrožje ukrepe pa uvaja Izrael, ki je napovedal zaprtje meje za vse tujci.

Bo različica zmanjšala učinkovitost cepiv

Znanstveniki zdaj tekmujejo s časom in poskušajo ugotoviti, ali južnoafriška različica zaobide obstoječa cepiva. Evropski center za nadzor bolezni je izrazil resno zaskrbljenost, da bi nova varianta lahko znatno zmanjšala učinkovitost razpoložljivih cepiv in povečala tveganje ponovne okužbe. Toda številni ugledni strokovnjaki dvomijo v takšne ocene in jih označujejo za pretiravanje.

Vlada Južne Afrike, katere državljani so postali persona non grata povsod po svetu, potem ko so odkrili novo različico covida-19, je sporočila, da se čuti kaznovano, namesto da bi prejela pohvalo, ker so njeni znanstveniki odkrili novo različico in hitro sprožili alarm. »Znanstveno odličnost je treba pohvaliti, ne kaznovati,« je vztrajajo v izjavi za javnost.

Virolog: Prepovedi dokazano niso smiselne

Podobnega mnenja je tudi glavni južnoafriški virolog Tulio de Oliveira, čigar ekipa je odkrila to varianto. »Včasih smo kaznovani, ker smo transparentni in delamo hitro,« je potožil. Dejal je še, da prepovedi potovanj dokazano niso smiselne v boju proti covidu.

Spomnil je, da je Washington na začetku pandemije takšno prepoved uvedel za Kitajsko, a so imele ZDA po tistem veliko število okužb., da bi imele ZDA največ okužb.