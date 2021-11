Okuženi z omikronom imajo neobičajni simptome

Oboleli z različico omikron za zdaj z blažjimi simptomi

Bolniki, ki so se v Južni Afriki doslej okužili z novo različico koronavirusa omikron, za zdaj niso resneje zboleli, je sporočilo tamkajšnje zdravniško združenje. Simptomi so neobičajni, a blažji, bolniki predvsem poročajo o ekstremni utrujenosti, je za britanski BBC povedala predsednica združenja Angelique Coetzee. »Bolniki povečini tožijo zaradi bolečin v telesu in utrujenosti, in sicer ekstremne utrujenosti. To opažamo pri mlajši generaciji, ne pri starejših ljudeh,« je pojasnila Coetzeejeva. Skrbi jo sicer, kakšen bo potek bolezni ob okužbi z novo različico pri starejših, sploh tistih s kroničnimi srčnimi boleznimi ali diabetesom. Za različice novega koronavirusa, ki jih WHO označi kot skrb vzbujajoče, velja, da so bodisi bolj nalezljive bodisi povzročijo težji potek bolezni. Poleg tega pri njih obstaja nevarnost, da so obstoječa cepiva in zdravila proti njim manj učinkovita.