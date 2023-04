Izpovedi Putinovih morilcev: »Ubijali smo otroke, nihče ni smel ostati živ« (VIDEO)

V video intervjujih, objavljenih na spletu, sta nekdanja ruska kaznjenca Azamat Uldarov in Aleksej Savičev, oba pomiloščena z odloki predsednika Vladimirja Putina, opisala svoja dejanja v Ukrajini med rusko invazijo.

O tem je poročal tudi CNN, pri čemer pa so opozorili, da ne morejo neodvisno potrditi trditev ali identitete obeh govorcev. Vendar ruski kazenski dokumenti kažejo, da so bili moški septembra in avgusta 2022 izpuščeni na podlagi predsedniške pomilostitve.

Uldarov, za katerega se zdi, da je med intervjujem pijan, opisuje, kako ubil 5-letno deklico. »Taka je bila odločitev vodstva. Nikogar nisem smel pustiti živega, ker je bil moj ukaz pobiti vse, kar se mi je znašlo na poti,« je dejal.

Wagnerjeva plačanca sta razkrila grozljive zločine. FOTO: Zaslonski Posnetek/tviter

»Želim, da Rusija in drugi narodi izvedo resnico. Nočem vojne in prelivanja krvi. Vidite, v tej roki držim cigareto. S to roko sem sledil ukazom in ubijal otroke,« je Uldarov opisal razloge, zakaj se je odločil spregovoriti. »Nad vsemi poveljniki je nadrejeni - to je Jevgenij Prigožin, ki nam je rekel, naj nikomur ne dovolimo, da pride od tam in vse uničimo,« je dodal.

Savičev pa je opisal, kako so jim ukazali usmrtiti vse moške, stare 15 let ali več. Govoril je tudi o ukazu, da mora hišo očistiti ne glede na to, kdo je v njej. »Ni važno, ali so tam notri civilisti ali ne. Bilo mi je vseeno, kdo je notri. Bistveno je bilo zagotoviti, da ni nobene žive osebe notri. Lahko me obsojate zaradi tega. Ne bom protestiral. To je vaša pravica,« je dejal.

Dodal je še, da so bili Wagnerjevi borci, ki niso upoštevali teh ukazov, pobiti.

Oglasil se je tudi šef paravojaške skupine Wagner Jevgenij Prigožin: »Če bo potrjena vsaj ena od teh obtožb proti meni, sem pripravljen odgovarjati po vseh zakonih.« In še: To je očitna laž. Tisti, ki širijo laži, so naši sovražniki in z njimi bomo obračunali na poseben način«.