Bo Putin pritisnil na rdeči gumb? »Ljudi na TV pripravljajo na jedrsko vojno«

Odkar je Rusija februarja lani začela invazijo na Ukrajino, se iz Moskve pogosto slišijo besede o jedrskem orožju. Znani ruski novinar in Nobelov nagrajenec za mir Dmitrij Muratov je zdaj izrazil zaskrbljenost, da bi predsednik Vladimir Putin lahko uporabil jedrsko orožje.

»Dve generaciji sta živeli brez grožnje jedrske vojne, toda to obdobje je končano. Bo Putin pritisnil na gumb ali ne? Kdo ve. Ni osebe, ki bi lahko to zagotovo rekla,« je dejal Muratov. Putin je pred nekaj dnevi napovedal načrte za namestitev taktičnega jedrskega orožja v Belorusiji. Eden najtesnejših Putinovih sodelavcev Nikolaj Patrušev je opozoril, da ima Rusija sodobno orožje, ki ima sposobnost uničiti katerega koli sovražnika, tudi ZDA, poroča BBC.

Ljudi na TV pripravljajo na vojno

Muratov zato trdi: »Državna propaganda ljudi prepričuje, da jedrska vojna ni nekaj slabega. Na televiziji se jedrsko orožje oglašuje, kot da je hrana za hišne ljubljenčke.« Omenjajo jedrski cunami, ki naj bi izbrisal ZDA. Vse to govorijo, da bi pripravili ljudi na vojno. Nekateri voditelji na državni televiziji predlagajo, da bi moral vsak vojaški cilj na ozemlju Francije, Velike Britanije in Poljske razglasiti za legitimen cilj.

Izkupiček od prodaje Nobelove nagrade za begunce iz Ukrajine Dmitri Muratov je junija lani na dražbi v New Yorku za Nobelovo nagrado iztržil približno 98 milijonov evrov. Celoten izkupiček je namenil Unicefu za pomoč begunskim otrokom iz Ukrajine.

Rusija pa še naprej izvaja propagando, v kateri se prikazuje kot miroljubna država, in mnogi Rusi temu verjamejo. »Propaganda v Rusiji je vrsta sevanja. Podvrženi so mu vsi, ne le Rusi. V Rusiji je 12 televizijskih kanalov namenjenih propagandi, družbena omrežja se uporablja za širjenje državne ideologije,« je pojasnil ruski Nobelov nagrajenec.

Proti protestnikom je bilo uvedenih 21.000 kazenskih postopkov, vsa opozicija je v zaporu. Mediji so zaprti, vsi, ki nasprotujejo vojni in Putinu, pa so označeni za tuje agente.

Upanje je v mladi generaciji, Putina podpirajo večinoma starejši

»Putin ima ogromno podpore. To so večinoma starejši ljudje, ki ga vidijo kot lastnega vnuka, ki jih bo varoval in skrbel zanje. Takšni ljudje verjamejo, da morajo njihovi pravi vnuki iti, se boriti in umreti,« opozarja Muratov.

»Moje edino upanje je v mladi generaciji, tistih ljudeh, ki vidijo svet kot prijatelja, ne kot sovražnika. Tistih, ki želijo, da je Rusija ljubljena in da Rusija ljubi svet. Upam, da bo taka generacija preživela mene in Putina,« je zaključil Muratov.