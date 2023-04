Putinu se bo stemnilo pred očmi: šef Wagnerja od njega zahteva to

Iz ruskega obrambnega ministrstva so poročili, da je ruska vojska dosegla napredek na severnem in južnem obrobju ukrajinskega mesta Bahmut, kjer poteka najdaljša in najbolj krvava bitka vojne v Ukrajini, a, stanja na terenu ni mogoče neodvisno preveriti. »Napadalne enote skupine Wagner so uspešno napredovale ter zavzele dve okrožji na severnem in južnem obrobju mesta,« je sporočilo obrambno ministrstvo. Ruska najemniška vojaška skupina Wagner je v zadnjem času prevzela glavno vlogo v bitki za Bahmut.