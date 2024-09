Irska je ameriškemu tehnološkemu velikanu Meti naložila milijonsko globo. To je razlog

Irski organ za varstvo osebnih podatkov DPC je je ameriškemu tehnološkemu velikanu Meta naložil plačilo 91 milijonov evrov globe, ker podjetje ni uvedlo ustreznih ukrepov za zaščito podatkov o geslih uporabnikov družbenih omrežij Facebook in Instagram. Meta prav tako ni pravočasno opozorila organa glede nepravilnega shranjevanja teh podatkov.

DPC je preiskavo začel aprila 2019, potem ko je podjetje Meta organ obvestila, da je »nenamerno shranila nekatera gesla uporabnikov družbenih medijev« v berljivi obliki, sporočilo irskega organa povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Kot je pojasnil vodja komunikacij pri DPC Graham Doyle, se je napaka zgodila januarja 2019. Prizadetih je bilo 36 milijonov uporabnikov Facebooka in Instagrama v evropskem gospodarskem prostoru, ki poleg držav EU zajema še Islandijo, Lihtenštajn in Norveško.

Organ za varstvo podatkov je bil kritičen, da jih je Meta glede napake opozorila šele marca 2019.

Meta je potrdila, da so bila gesla nekaterih uporabnikov začasno shranjena v berljivi obliki v njihovih internih podatkovnih sistemih. »Takoj smo sprejeli ukrepe za odpravo te napake in ni znakov, da bi bila ta gesla zlorabljena,« so zapisali.

Preberite še: