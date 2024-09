Nasvidenje Tinder, pozdravljena Strava: so hobi aplikacije postale nova družbena omrežja

Vedeli smo, da bo nekega dne prišlo do tega, da bo človeški razum premagal vsiljevanje podatkov, mnenj drugih ljudi, tudi takih, ki jih sploh ne poznamo.

Desetletje in več smo bili fascinirani nad družabnimi omrežji, ki so postala naše redno vsakdanje branje in gledanje. Na začetku se nam je zdelo imenitno, potem smo kmalu opazili, da smo dobesedno daljinsko vodeni, da smo postali odvisni.

Chris Stokel - Walker je avtor knjige TikTok Boom: Kitajska dinamitna aplikacija in tekma za prevlado na družbenih omrežjih. Njegov članek v Guardianu dobro opiše dejansko stanje med ljudmi, ki svoj prosti čas, svoje hobije, svojo športno rekreacijo, hočejo doživljati z ljudmi, ki mislijo podobno.

Na kratko smo povzeli bistvo njegovega članka, ki vam bo zagotovo odkril nove razsežnosti hobijev, ki vam izpopolnjujejo prosti čas.

Milijoni ljudi zapuščajo najbolj znana družbena omrežja in se raje odločajo za aplikacije, posvečene aktivnostim, v katerih uživajo in vzpostavljajo povezave z drugimi uporabniki.

Ljudje, ki iščejo svoje sorodne duše na spletu, so v zadnjem desetletju uporabljali dve poti: zaupati priložnostim na aplikacijah za zmenke ali pa navezovati čim več prijateljstev na družbenih omrežjih v upanju, da bodo našli pravo osebo.

A nekateri so našli tretjo pot – uporaba storitev, kot sta Goodreads in Strava, za srečevanje partnerjev, s katerimi želijo preživeti preostanek svojega življenja.

Ti pari so postali trendseterji. Tako imenovane hobi aplikacije, zgrajene okoli aktivnosti, kot so tek, kolesarjenje, branje ali gledanje filmov, so postale priljubljene, in to ne samo za iskanje ljubezni oziroma novih poznanstev.

To je del širšega gibanja, saj so se ljudje naveličali »digitalnega mestnega trga«, ki ga ponuja Twitter/X in druga družbena omrežja.

V času, ko mnogi zapuščajo omrežje Elona Muska zaradi njegovega odnosa do »svobode govora« (kar nekateri vidijo kot »povečanje sovraštva«), konkurenti, kot sta Bluesky in Threads, ponovno beležijo rast števila uporabnikov.

Medtem ko nekateri uporabniki prehajajo na replike Twitterja, drugi iščejo zatočišče v aplikacijah, ki jim obljubljajo povezovanje z ljudmi, s katerimi imajo skupne interese.

Po podatkih podjetja Sensor Tower je tekaška in kolesarska aplikacija Strava v enem letu povečala število uporabnikov za 20 odstotkov. Ta uspeh je spodbudil uvedbo orodja za sporočanje, ki uporabnikom omogoča, da ostanejo v stiku in hkrati dokumentirajo svoje treninge.

Družbeno omrežje za pletenje in kvačkanje Ravelry ima več kot 9 milijonov uporabnikov. Goodreads pa je presegel 150 milijonov članov.

Letterboxd, aplikacija za filmske navdušence, kjer lahko označite najnovejše filme, ki ste jih videli, jih ocenite in ocenjujete skupaj z drugimi filmofili, občasno pa tudi s kakšnim znanim igralcem ali režiserjem, je marca 2020 imela 1,8 milijona uporabnikov po vsem svetu, do letošnjega poletja pa že več kot 14 milijonov. Po podatkih podjetja Sensor Tower je aplikacija v enem letu povečala število mesečno aktivnih uporabnikov za 55 odstotkov.

Paradoksalno je, da uporabniki, ko večje platforme forsirajo algoritmično izbrane vsebine, morda vidijo manj tistega, kar jih dejansko zanima.

Jess Maddox, profesorica na Univerzi Alabama, pravi: »Resnično si prizadevamo za ton in glas vsega, kar počnemo, od skupnostnih politik do uredniških vsebin in naše prisotnosti na družbenih omrežjih, da usmerjamo uporabnike, kako želimo, da se obnašajo na Letterboxdu. Govorimo o filmih.«

To je osvežujoče v svetu, kjer nam algoritmi vsiljujejo politiko in kulturne vojne. »Uporabniki družbenih omrežij se že dolgo obračajo k nišnim aplikacijam in prostorom,« pravi Jess Maddox. »Paradoksalno je, da nam velike platforme, kot so Twitter/X, YouTube, TikTok, Facebook in Instagram, s forsiranjem algoritmično urejenih vsebin dejansko prikazujejo manj vsebin, ki jih želimo videti.«

Prijazna narava hobi aplikacij in način, kako so zasnovane za deljenje strasti in hobijev, pomeni, da so to prijetnejša mesta od grobega rasizma, ki ga lahko naletite na X z enim napačnim klikom.

»To je način, kako se ljudje povežejo prek skupnih interesov,« pravi dr. Carolina Are, raziskovalka družbenih omrežij na Centru za digitalne državljane na univerzi Northumbria. To pomeni, da aplikacije porabijo manj časa, truda in denarja za moderiranje vsebin, saj predvidevajo, da bo prevladal razum, splošna osebna kultura, in se namesto tega osredotočijo na izboljšanje splošne izkušnje.

Aplikacija Strava. FOTO: Shutterstock

»Letterboxd nima osrednjega mestnega trga, kot ga ima X; to je zelo enosmeren pogovor,« pravi Gracewood. Komentarji se pojavljajo v vrstici, podobno kot na spletnih straneh Guardiana in Observerja, kar pomeni, da ni mogoče zlahka ponovno objavljati vsebine na glavni vir in s tem spodbujati množično reakcijo.

Podobno je na platformah, kot sta Goodreads in Strava, kjer je mogoče komunicirati in pošiljati sporočila drugim, vendar ni enostavno nekoga javno sramotiti.

Ker so hobi aplikacije prijaznejše, ljudje preživijo več časa na njih in sčasoma lahko postanejo več kot le to, kar so oglaševale. To vključuje iskanje ljudi s podobnimi interesi, s katerimi bi želeli preživljati tudi romantičen čas.

FOTO: Shutterstock

Eden od razlogov, zakaj ljudje najdejo ljubezen na aplikacijah, ki niso izrecno zasnovane za ta namen, je ta, da so pričakovanja nižja in s tem vzdušje manj seksualizirano. »Aplikacije za zmenke se zdijo kot supermarket za zmenke in nekaj, kar moraš narediti, če želiš vzpostaviti neko povezavo,« pravi Are.

Poudarja, da medtem ko aplikacije za zmenke poskušajo opustiti svoj plitki sloves kot kraj za priložnostne zmenke, še vedno uporabljajo velike fotografije uporabnikov kot ocenjevanje za všečnost.

»Mnogi ljudje so razočarani nad dejstvom, da jih ocenjujejo po videzu,« pravi. »Splošno gledano je nekaj razočaranja nad kulturo zmenkov, ki jo olajšujejo platforme, ker se zdi zelo neosebna. Vse je olajšano z algoritmom. In zdi se, da ljudem ne služi dobro.«

Uspeh hobi aplikacij pomeni izgubo za aplikacije za zmenke, kar kažejo tudi nedavni finančni podatki podjetja Match Group, ki upravlja najbolj znane storitve za zmenke, vključno s Tinderjem in Hingom. Od vrhunca v oktobru 2021, ko je cena delnice presegla 175 dolarjev, zdaj podjetje trguje bližje 36 dolarjem na delnico. Podjetje je julija zaradi zmanjšanja števila plačljivih uporabnikov napovedalo zmanjšanje števila zaposlenih za 6 odstotkov.

A težave ne pestijo samo velikih igralcev. Analiza najboljših 200 aplikacij za zmenke in družbeno povezovanje, ki jo je izvedla Deutsche Bank z naslovom »Zmenki: Ali smo dosegli raven nasičenosti?«, nakazuje, da se globalno število prenosov aplikacij stabilizira.

»Vedno smo bili zelo zaskrbljeni, kako ustvariti skupnost na spletu, in kako jo ohraniti svobodno, prijetno in prijazno,« pravi Gracewood. Prav tako pomaga, da hobi aplikacije delujejo kot bolj kohezivne, prijaznejše skupnosti. To ni zgolj zaradi prijaznosti ljudi: Letterboxd ima nabor moderatorjev, ki zavzamejo »ničelno toleranco« do odkritega ali prikritega sovražnega govora, rasizma, homofobije, belske nadvlade, transfobije ali drugih marginalizirajočih stališč.

Letterboxd ima manj kot 10 moderatorjev, ki spremljajo vsebine, pravi Gracewood, in jim ni treba prav pogosto posredovati. »Ne morem reči, ali smo imeli koristi od kulturnih in misijskih sprememb na drugih platformah družbenih medijev, a lahko rečem, da smo že od prvega dne zelo, zelo pozorni na to, kako ustvariti spletno skupnost in kako jo ohraniti svobodno, prijetno in prijazno.«

Ali bo takšen lahkoten pristop v primerjavi z družbenimi aplikacijami, TikTok zaposluje 40.000 moderatorjev vsebin po svetu, Meta pa naj bi jih imela 15.000, trajal, še ni znano. »Zdi se, da je vsaka aplikacija sprva neurejena, nato se zgodi nekaj slabega in jo začnejo močno moderirati,« pravi Are. »Morda bodo tudi hobi aplikacije šle po tej poti.«