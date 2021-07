Hrvati z grozo spremljajo številke, skrbi jih, da bo konec turistične sezone

Čeprav se zdi, da se je epidemiološko stanje nekoliko umirilo, so številni strokovnjaki zaradi hitrega širjenja različice delta zaskrbljeni. Hrvate pa ob zadnjem trendu celo skrbi, da bodo kmalu zdrsnili z zelenega seznama ECDC, če se stanje ne izboljša. V soboto so zabeležili 114 novih primerov, delež pozitivnih testov je bil 2,8-odstoten. Skrbi jih, ker je bilo to soboto v primerjavi s prejšnjo kar 40 primerov več.Jutarnji piše, da so po trenutnih podatkih sicer še vedno na evropskem zelenem seznamu, a bi se lahko to zaradi slabih trendov hitro spremenilo, če ne bodo uvedli strožjih ukrepov. »Če pride do velikega skoka okuženih, bo to konec turistične sezone,« so zapisali.Tako kot Slovenija se namreč tudi Hrvaška sooča s pomanjkanjem zanimanja za cepljenje, kjer je precepljene 36,3 odstotka populacije. V zadnjih desetih dneh se je prvič zgodilo, da število cepljenih ni preseglo štiri tisoč. Hrvati in tudi druge države po Evropi zato iščejo načine, kako bi zagotovili višjo precepljenost in da ob tem ne bi posegali v posameznikovo svobodo odločanja.Na Hrvaškem je v preteklih dneh obilo prahu dvignil zdravnik, ki je dejal, da nikomur ne bo dejal, naj se cepi, saj ni dovolj znanstvenih dokazov za takšna priporočila. Pravijo, da je s tem vrgel poleno pod noge vsem tistim, ki pravijo, da bi za uspešno zaustavitev virusa potrebovali kar 80-odstotno precepljenost.Naši južni sosedi zato razmišljajo o obveznem cepljenju za zdravstvene delavce in zaposlene v domovih za ostarele. Epidemiologje dejal, da ima res vsakdo pravico, da sam odloča o svojem zdravju, a v tem primeru gre po njegovem za to, da necepljeni ogrožajo zdravje drugih.