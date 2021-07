Virolog Šekler šokiral s koronanapovedjo za jesen

Če je bilo v preteklosti tudi po osem tisoč okuženih s koronavirusom v enem dnevu, je nekako logično, da jih bo jeseni nekako deljeno z dva, torej okoli štiri tisoč, saj polovica populacije ni cepljenje, je v pogovoru na javni RTS napovedal srbski virolog Milanko Šekler. Pri njih je trenutno precepljenih 48 odstotkov prebivalcev. Sprva je kazalo, da jim cepilna strategija gre odlično od rok, nato pa se je ustavilo: »Nagnjeni smo k temu, tako kot v športu, da najprej povedemo, na koncu pa izgubimo. Začetni entuziazem se je izgubil in nekako smo se zataknili na 48 odstotkov cepljenih.« Ob tem je vse ponovno pozval k cepljenju.



Po njegovih podatkih so se tisti najbolj rizični že cepili, na mestu pa tavajo pri aktivnem prebivalstvu, za katero je bilo rečeno, da ni prioriteta: »A žal smo potrošniška družba in vse mora imeti marketing, tudi cepljenje.«



Predvideva, da bo število okuženih spet začelo rasti: »Virus bo našel vse, saj je najboljši indikator, kako se upoštevajo ukrepi proti razširjenju koronavirusa.« Dodal je še, da v Veliki Britaniji, kjer je oba odmerka cepiva prejel vsak drugi prebivalcev, vsaj enega pa okoli 80 odstotkov, največje število okuženih med necepljenimi: »Med novookuženimi je cepljenih okoli 1 proti 100. Zbolevajo pretežno necepljeni.«



Šekler ugotavlja, da je obstoj virusa jasen in da ne bo izginil. Ko bo poletje mimo in bo hladneje kakšen mesec, bo število okuženih poskočilo. Imamo izkušnje od lani: virus je sezonski, tudi lani poleti so številke padle, kakšna je bila jesen, pa vemo vsi. Sploh v Sloveniji, kjer je, kot je dejal takrat minister za zdravje Tomaž Gantar, v najslabših dneh vsak dan umrlo za avtobus ljudi, ki so bili okuženi s covidom.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: