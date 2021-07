V soboto potrdili samo devet novih primerov

Čeprav s strahom pogledujemo proti jeseni in številne skrbi širjenje delta različice koronavirusa, so sobotni epidemiološki podatki izjemno spodbudni. V soboto je bilo s testi PCR testiranih 845 oseb, pozitivnih je bilo devet. To pomeni, da je bil delež pozitivnih testov dosegel 1,1 odstotka. S hitrimi testi je bilo testiranih 12.031 oseb.Sedemdnevno povprečje znaša 25,7 primera, 14-dnevna incidenca na sto tisoč prebivalcev pa 20,7.V nedeljo je polno cepljenih 698.256 oseb, kar pomeni, da je precepljenost 33,1-odstotna. V bolnišnicah se zdravi 60 oseb, od tega jih je 17 na oddelkih za intenzivno nego. Smrtnih žrtev ni bilo.