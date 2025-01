Gibanje po opustošenem Los Angelesu prepovedano! Uvedli policijsko uro

Na nekaterih območjih Los Angelesa, kjer divjajo uničujoči požari, so oblasti danes tudi v luči plenjenja uvedle policijsko uro. Kot je sporočil šerif Robert Luna, je gibanje tam prepovedano.

Policijska ura velja za območja požarov v soseskah Pacific Palisades in Altadena, za katera so pristojni organi odredili evakuacijo. Po besedah Lune bo veljala od 18. do 6. ure po lokalnem času.

»Na teh prizadetih območjih ne smete biti. Če boste, vas bodo aretirali,« je dejal in pojasnil, da bo ukrep organom pregona omogočil pregon roparjev, ki plenijo po razdejanih soseskah, ter s tem zaščito premoženja evakuiranega prebivalstva. »Tega ne počnemo zato, da bi komu povzročili nevšečnosti,« je dodal.

Odhajajoči predsednik Joe Biden, ki je v sredo obiskal mesto, je medtem danes območja, kjer divjajo požari, primerjal z »vojnim prizoriščem». »Spominjala so me bolj na vojno prizorišče, kjer so bili bombardirani določeni cilji,« je dejal, potem ko se je v Beli hiši seznanil z aktualnimi razmerami, ki jih je označil za »resnično brez primere«.

Na voljo so jim vsa možna sredstva

Zagotovil je, da bodo dali Kaliforniji na voljo vsa možna zvezna sredstva. Po njegovih besedah bodo vetrovi, ki gasilcem močno otežujejo delo, vztrajali najmanj do začetka prihodnjega tedna. Pri tem je tudi okrcal "demagoge", ki širijo dezinformacije o požarih.

Obsežni požari, ki so prizadeli več delov Los Angelesa, so doslej terjali najmanj deset smrtnih žrtev in uničili okoli 10.000 objektov. Razmere se ne umirjajo, na pomoč policiji pa je priskočila vojska.

Največji požar še vedno divja v prestižni soseski Pacific Palisades, ki je pod nadzorom le v manjši meri. Doslej je uničil že več kot 8000 hektarjev površin. Obsežen požar gori tudi v Altadeni, aktivni pa so še trije drugi požari.