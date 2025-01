Trump kot Nostradamus: uničujoče požare v Los Angelesu napovedal že pred meseci

Nekaj tednov pred oktobrskimi predsedniškimi volitvami v Združenih državah Amerike je Donald Trump gostoval v podkastu Joeja Rogana, kjer je napovedal možnost obsežnih požarov v Los Angelesu.

Med pogovorom je Trump izpostavil težave, ki jih imajo prebivalci Kalifornije z upravljanjem vode ter vpliv, ki ga lahko ima to na požare. Poudaril je, da so napačne odločitve lokalnih oblasti glede vodnih virov prispevale k povečanju tveganja za požare, kar je postalo še posebej očitno v času sušnih obdobij.

Rogan je v pogovoru omenil, da mu je eden od gasilcev povedal, da bi lahko Los Angeles zgorel, če bi se pojavili določeni pogoji: »Pogovarjal sem se z gasilcem, ki mi je rekel: 'Človek, enkrat bo samo pravi veter in Los Angeles bo zgorel.'« In prav to se je pred dnevi zgodilo.

Guverner ni storil dovolj

Trump je v nadaljevanju ostro kritiziral kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma, ki mu je očital, da ni storil dovolj za preprečevanje požarov, ki so v tej zvezni državi sicer zaradi hudih suš, ki so jim priča zadnja leta, izredno pogosti.

Trump je poleg tega Newsoma v omenjenem podkastu obtožil, da je zaradi zaščite rib omejil dotok vode v južno Kalifornijo, kar je po njegovem mnenju prispevalo k obsežnim požarom v regiji. Vsekakor je negativno vplivalo na gašenje tokratnih požarov, saj so morali gasilci v soseski Pacific Palisades prekiniti gašenje, ker jim je zmanjkalo vode.