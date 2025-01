V Kaliforniji pustošijo požari, evakuiranih več kot 70.000 ljudi (VIDEO)

V požarih, ki divjajo na širšem območju Los Angelesa v Kaliforniji, sta umrli najmanj dve osebi, več ljudi je poškodovanih, so danes sporočili tamkajšnji gasilci. Po njihovih navedbah so ognjeni zublji doslej uničili že na stotine objektov, domove pa je bilo primorano zapustiti več kot 70.000 ljudi, poročajo tuje tiskovne agencije.

Po besedah načelnika losangeleških gasilcev Anthonyja Marronea sta v požaru, ki divja v okrožju Altadena, življenje izgubili dve osebi, več pa je poškodovanih. Natančen vzrok smrti dvojice še ni znan. Požar se še vedno širi in trenutno zajema dobrih 900 hektarjev površin, je dejal Marrone.

Okoli 700 gasilcem gašenje požara v Altadeni otežujeta težko dostopen teren in močan veter. Med gašenjem je bil en gasilec poškodovan, je po navedbah britanskega BBC še povedal Marrone. Omenjen požar je doslej uničil več kot sto objektov, iz Altadene, Pasadene in drugih naselij v okolici pa so doslej evakuirali približno 32.500 ljudi. Za več kot 38.000 ljudi velja opozorilo pred evakuacijo.

Rastlinje postalo gorivo za požar

Medtem so ognjeni zublji v prestižni soseski Pacific Palisades, kjer divja največji od požarov, po trenutnih ocenah uničili približno 1000 objektov in nekaj več kot 2000 hektarjev površin. Sosesko je po odreditvi evakuacije doslej zapustilo okoli 37.000 ljudi.

Na območju Los Angelesa so trenutno aktivni štirje požari. Poleg požarov v soseski Pacific Palisades in Altadeni gori tudi v predmestju Sylmar in na območju parka Woodley. Zaradi požara v Sylmaru, ki po zadnjih podatkih zajema dobrih 200 hektarjev, so evakuirali približno 3000 ljudi.

Do nedavnega je peti in najmanjši požar divjal tudi v bližnjem kraju Riverside, a je že v celoti pod nadzorom, še navaja BBC.

Požari v naravi sicer na jugozahodu ZDA niso redkost, vendar pa ustaljene vremenske vzorce po mnenju znanstvenikov občutno spreminjajo podnebne spremembe. Na jugu Kalifornije sta tako dvema desetletjema suše sledili dve izjemno mokri leti, ki sta vodili v intenzivno rast rastlinja. To sedaj požarom nudi veliko goriva.