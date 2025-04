Pogrešanega mladeniča (28) našli v reki. Mama sporočila: »Odšel je v nebesa«

V soboto okoli 11.30 so v strugi reke Lonje v Ivanić-Gradu našli truplo moškega, je sporočila zagrebška policija. Na truplu niso našli sledi, ki bi kazale, da je smrt nastopila zaradi kaznivega dejanja, truplo pa so prepeljali na Inštitut za sodno medicino in kriminalistiko, so navedli hrvaški mediji.

»Odšel je v nebesa«

Gre za truplo mladeniča (28) iz Breške Zeline, ki je bil pogrešan 30. marca, novico o njegovi smrti pa je na družbenih omrežjih potrdila njegova mati.

Na Facebooku je tako zapisala: »Odšel je v nebesa.«

Hrvaški mediji še navajajo, da je bilo truplo ovito v najlon oziroma blago.