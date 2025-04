»Ob 19:10 so se nam oglasili pozivniki!« Kdo je požgal nekdanjo diskoteko na Radenskem Vrhu? (FOTO)

Ko je policist – operativec Denis Burjan, vodja izmene OKC PU Murska Sobota danes zjutraj poročal o tem, kaj so vse v zadnjih 24 urah delali pomurski policisti, je med kaznivimi dejanji omenil tudi požig. Do omenjenega požiga je prišlo na Radenskem Vrhu v občini Radenci, in sicer je gorela zidanica, kjer so se nekoč zabavali mladi in malo manj mladi, saj je tam pred približno tremi desetletji bila priljubljen diskoteka. V zadnjem času pa je objekt bolj kot ne propadal.

Gasilci so pogasili požar, policisti najbrž iščejo požigalca. FOTO: Pgd Janžev Vrh

»Ob 19:10 so se nam oglasili pozivniki, da gori zidanica na Radenskem Vrhu. Na kraju smo skupaj s kolegi iz PGD Kapela, PGD Radenci - Boračeva in PGD Šratovci, požar uspešno pogasili,« so po intervenciji, na kateri je sodelovalo sedem njihovih članov z dvema voziloma, poročali iz PGD Janžev Vrh.

