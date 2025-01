Hiše se rušijo kot hišice iz kart! Amerika česa takega še ni doživela (VIDEO)

V Los Angelesu, kjer divjajo uničujoči požari, je ogenj v sredo zvečer izbruhnil tudi na Hollywoodskih gričih, kjer živijo številni slavni. Skupno v Los Angelesu in okolici trenutno divja šest velikih požarov, ki so doslej zahtevali pet smrtnih žrtev, več kot 130.000 ljudi je moralo zapustiti svoj dom, poročajo tuje tiskovne agencije.

Kamere so med drugim ujele, kako se je požar hitro razširil tudi v naselje Studio City. V posnetku lahko vidite, kako so ognjeni zublji zajeli štirinadstropno stavbo.

Številni zapustili domove

Najobsežnejši je požar Palisades, ki je izbruhnil prvi in je po podatkih kalifornijskega ministrstva za gozdarstvo in požarno zaščito uničil že več kot 15.800 hektarjev površin in najmanj 1000 poslopij. Že zdaj ga s tega vidika označujejo za najbolj uničujočega v zgodovini Los Angelesa, lahko pa bi se izkazal celo za najhujšega doslej v celotni Kaliforniji.

Požari v drugem največjem mestu v ZDA so doslej zahtevali pet smrtnih žrtev, oblasti pa se bojijo, da bo njihovo število še naraslo.

Ognjeni zublji so uničili skupno že več kot 1500 hiš. Zaradi požara Eaton je moralo dom zapustiti več kot 100.000 ljudi, še 37.000 je bilo evakuiranih zaradi požara Palisades, poroča britanski BBC.

Med tistimi, ki zapuščajo domove in o tem obveščajo svoje oboževalce, so tudi zvezdniki. Številni namreč živijo v premožni soseski Pacific Palisades na zahodu Los Angelesa, ki šteje okrog 25.000 prebivalcev. Med drugim so dom izgubili igralci Billy Crystal, Paris Hilton in James Woods.

Po podatkih portala Poweroutage.us, na katerega se sklicuje francoska tiskovna agencija AFP, je zaradi požarov v Kaliforniji brez elektrike ostalo več kot 300.000 gospodinjstev.

Na območju se vrstijo odpovedi in preložitve dogodkov, med njimi je tudi razglasitev nominirancev za filmsko nagrado oskar. Danes naj bi bile zaprte vse šole na območju.

Trenutno se najhitreje širi prav požar v Hollywoodskih gričih, kjer gasilcem menda ni uspel nikakršen napredek pri obvladovanju ognjenih zubljev. Kot svojo prednostno nalogo tako tukaj kot na drugih žariščih izpostavljajo reševanje ljudi.