Tako odpravite nadležne krte na svojem vrtu

Vsak, ki ima vrt, ve, kakšen je občutek, ko se želi zjutraj zazreti v svojo čudovito zeleno preprogo, ki je bila še včeraj tako lepo pokošena, danes pa jo prebada množica neuglednih kupčkov zemlje, torej krtine. Ki so povrhu nastreljene še tako, kot da bi hotel kdo prav nalašč ustvariti zelenico, na katero ne moremo biti več ponosni. Boj lastnikov vrtov in zelenic s krti traja že stoletja. Krtina je verjetno zadnje, kar si želite na svoji zelenici, pa čeprav so neškodljive, krti pa celo prijazni do okolja, saj odstranjujejo škodljivce in rahljajo zemljo. Vsa škoda, ki jo povzročijo, je pravza...