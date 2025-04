Grdo so jo prevarali: občanka naročila knjigo in prejela ...

Škofjeloški policisti so v soboto nekaj pred 18. uro sprejeli prijavo o spletni goljufiji pri nakupu izdelka. Oškodovanka je naročila knjigo in na e-naslov prejela povezavo za plačilo, kamor je vpisala podatke o svojem bančnem računu.

V nadaljevanju je ugotovila, da ji je bilo z bančnega računa neupravičeno dvignjeno za nekaj sto evrov denarja. Policisti nadaljujejo z zbiranjem obvestil o dejanju in bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.

Policija zato svetuje: »Bodite pozorni komu posredujete občutljive osebne in bančne podatke in pred posredovanjem preverite, da je povezava varna in pristna.«