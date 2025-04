42-letni voznik avtomobila s parkirišča vzvratno, za kolesarja se ni dobro končalo

Gorenjski policisti poročajo o dveh prometnih nesrečah s telesnimi poškodbami. Kranjski policisti so tako v petek nekaj čez 14. uro obravnavali prometno nesrečo na območju Kranja, v kateri je 69-letni motorist zaradi prekratke varnostne razdalje z motorjem zavrl za voznikom avtomobila pred njim in padel. Bil je telesno poškodovan in z reševalnim vozilom prepeljan v zdravstveno ustanovo. Policisti zanj vodijo prekrškovni postopek.

Za kolesarja se ni dobro končalo

Radovljiški policisti pa so bili v petek okoli 16.20 obveščeni o prometni nesreči na območju Lesc, v kateri se je 42-letni voznik avtomobila s parkirišča vzvratno vključeval na prednostno cesto in pri tem odvzel prednost kolesarju, ki je pravilno kolesaril po prednostni cesti. Ob trku je kolesar padel in se hudo telesno poškodoval. Na kraju mu je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje in ga z reševalnim vozilom prepeljalo v zdravstveno ustanovo. Za voznika avtomobila policisti vodijo postopek v smeri kaznivega dejanja iz poglavja kaznivih dejanj zoper varnost javnega prometa. O vseh ugotovitvah bodo obveščali pristojno državno tožilstvo.