Umrl eden najbolj znanih kriminalcev: znan po dramatičnih pobegih iz zapora, o njem pisali pesmi (VIDEO)

Graziano Mesina, eden najbolj razvpitih italijanskih kriminalcev, je v soboto umrl v milanski bolnišnici v starosti 83 let za rakom, navajajo italijanski mediji. Messina je od leta 2021 v Milanu služil 24-letno zaporno kazen zaradi trgovine z mamili, a so ga v petek odpeljali v bolnišnico. Umrl je naslednji dan.

Dramatični pobegi so ga proslavili

Messina, ki izvira iz Sardinije, je bil znan po svojih dramatičnih pobegih iz zapora. Po poročanju časnika La Repubblica je oblastem uspešno pobegnil desetkrat. Lokalni mediji poročajo, da je nekoč med prestopom skočil z vlaka, drugič pa se je preoblekel v duhovnika. Kljub tem pobegom je Messina več kot 40 let svojega življenja preživel za zapahi.

V 60. in 70. letih 20. stoletja je vodil tolpo ugrabiteljev in je imel velik vpliv na Sardiniji. Leta 1992 je bil njegov vpliv tako velik, da so ga iz zapora pripeljali na pogajanja o izpustitvi ugrabljenega dečka, za kar ga je takratni predsednik pomilostil.

Graziano Messina je bil v 60. letih prejšnjega stoletja zaradi protikapitalističnih ugrabitev zelo priljubljen v južni Italiji, zato so o njem pisali knjige in pesmi, snemali filme.

Messina je nato odprl potovalno agencijo, vendar je bil leta 2013 ponovno aretiran zaradi organizacije velike operacije preprodaje mamil. Leta 2020 ga je italijansko najvišje sodišče zaradi tega obsodilo na 24 let zapora, a je znova pobegnil oblastem. Vendar so ga naslednje leto aretirali.