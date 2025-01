Požari se širijo z neverjetno hitrostjo, najmanj deset mrtvih, na pomoč policiji tudi vojska (VIDEO in FOTO)

V zadnjih desetletjih je Kalifornija preživela dolga obdobja suše, zdaj pa se sooča z ekstremnimi vremenskimi spremembami. Po več letih intenzivnih padavin se je narava hitro obnovila, vendar je nato vegetacija prav tako hitro usahnila, kar ustvarja idealne pogoje za uničujoče požare.

Po zadnjih podatkih so požari terjali najmanj deset smrtnih žrtev, so sporočili iz urada sodnega izvedenca. Losangeleški šerif Robert Luna pa je opozoril, da številnih bolj prizadetih območij še niso uspeli doseči in da bo številka zelo verjetno še narasla.

Razmere na prizadetih območjih se ne umirjajo, na pomoč policiji pa je priskočila tudi vojska.

Na območju pa težave ne povzročajo le požari, saj so začeli ljudje tudi pleniti po zapuščenih soseskah. Tako so zaenkrat v povezavi s tem pridržali 20 ljudi. Na pomoč policiji je priskočila tudi kalifornijska nacionalna garda, ki deluje pod okriljem vojske.

Preventivno za prizadeta območja načrtujejo policijsko uro, da bi s tem omejili plenjenje.

Hidroklimatski udarci

Hidroklimatski udarci niso težava le za Kalifornijo, ampak se pojavljajo tudi v drugih delih sveta. Zaradi vse toplejšega podnebja se bodo v prihodnosti še pospešili. Nova študija, ki so jo opravili na Univerzi v Kaliforniji (UCLA), je potrdila povezavo med klimatskimi spremembami in povečanim tveganjem za požare. Čeprav k širjenju požarov prispevajo močni vetrovi, imenovani Santa Ana, so izjemno suhi pogoji zaradi podnebnih sprememb naredili rastlinje še bolj dovzetno za vžig.

Iz policije so v četrtek še sporočili, da so pridržali moškega, ki naj bi skušal podtakniti požar na območju Woodland Hills, severno od največjega požara pri soseski Pacific Palisades. Požar v soseski Pacific Palisades, ki je le v manjši meri pod nadzorom, je doslej uničil več kot 5300 stavb in več kot 8000 hektarjev površin. Požar na območju soseske Altadena pa je zaenkrat uničil od 4000 do 5000 stavb in 5700 hektarjev površin. Aktivni so še trije drugi požari v mestu, med katerimi je eden izbruhnil v četrtek.

Gre za nenadne prehode med obdobjem ekstremnega deževja in ekstremne suše. Po desetletjih suhega podnebja so Kalifornijo prizadele obilne padavine, ki so povzročile hitro rast vegetacije. A ko se je vreme spet spremenilo v suho, je bujna vegetacija ovenela in postala lahko vnetljiva.

FOTO: Ringo Chiu Reuters

Znanstveniki opozarjajo, da so zaradi globalnega segrevanja ti nenadni preobrati postali pogostejši – njihova pogostost naj bi se od sredine 20. stoletja povečala za 31 do 66 odstotkov.

Ameriški predsednik Joe Biden je medtem zagotovil dodatna zvezna sredstva in vire za pomoč Kaliforniji pri spopadanju z najbolj uničujočim požarom v zgodovini te zvezne države

Vloga vetrov Santa Ana pri širjenju požarov

Dodaten dejavnik tveganja v Los Angelesu so močni Santa Ana vetrovi. Do teh pride, ko nad Nevado in Utahom nastane območje visokega zračnega tlaka, ki povzroči močne vzhodne vetrove nad Arizono in južno Kalifornijo. Ko ti vetrovi prehajajo čez hribovita območja vzhodno od mest, kot so Los Angeles, Santa Barbara in San Diego, postanejo še bolj suhi in hitrejši, saj se spuščajo proti mestom.

FOTO: Ringo Chiu Reuters

Hitrost teh vetrov lahko doseže od 90 do 130 km/h, kar še poveča nevarnost požarov. Poleg tega suhi vetrovi dodatno izsušujejo rastlinje, ki postane še bolj gorljivo. Ko enkrat zagori, močni vetrovi hitro razširijo plamene na širša območja, kar požarom daje še večjo uničujočo moč.

Znanstveniki opozarjajo

Znanstveniki opozarjajo, da bodo zaradi globalnega segrevanja takšne ekstremne vremenske razmere postajale vse pogostejše in bolj nevarne. Hitre vremenske spremembe od deževja do suše v kombinaciji z močnimi vetrovi ustvarjajo pogoje, v katerih se požari širijo z neverjetno hitrostjo. Zato so nujni dodatni ukrepi za zaščito prebivalcev in narave v prizadetih območjih, poroča Jutranji list.